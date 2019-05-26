Явка на президентских выборах в Литве превысила 53%

"Зеленые" Литвы ставят ультиматум: или наш президент, или к черту парламент Глава литовского "Союза крестьян и "зеленых"" заявил, что в случае поражения на президентских выборах партия может выйти из коалиции. А это приведет к досрочным выборам. В общем, ультиматум обществу.