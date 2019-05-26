Явка на президентских выборах в Литве превысила 53%

МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Голосование во втором туре выборов президента Литвы завершилось, явка составила 53,4%, включая досрочно проголосовавших, передает Sputnik Литва.
В первом туре президентских выборов 12 мая явка к моменту закрытия избирательных участков с учетом проголосовавших заранее составляла 56,46%.
По данным главной избирательной комиссии страны, в воскресенье 26 мая на избирательные участки пришли 42,7% избирателей, а с учетом заранее проголосовавших - 53,4%.
Наибольший процент проголосовавших зафиксирован в городе Неринга - 66,51%, наименьший - в Висагинасе: 34,99%.
Второй тур президентских выборов проходит в Литве в воскресенье. Глава государства избирается на пять лет прямым голосованием граждан. Нынешний президент Даля Грибаускайте руководит республикой второй срок и на третий претендовать не может.
За пост главы государства во втором туре борются 55-летний экономист Гитанас Науседа и 45-летняя депутат Сейма Ингрида Шимоните. В первом туре, который состоялся 12 мая, наибольшее число голосов набрала Шимоните - ее поддержали 31,31% избирателей. Науседа получил 30,94%. Всего в первом туре участвовали девять кандидатов. Также в этот день граждане Литвы голосуют на выборах в Европарламент. Они выбирают кандидатов из 16 списков партий и общественных комитетов.