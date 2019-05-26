Саудовские ПВО сбили беспилотник хуситов

БЕЙРУТ, 26 мая - РИА Новости. Средства ПВО Саудовской Аравии сбили беспилотник со взрывчаткой, принадлежащий йеменским вооруженным формированиям движения "Ансар Алла" (хуситы) в городе Джизан, сообщает государственное агентство Саудовской Аравии Средства ПВО Саудовской Аравии сбили беспилотник со взрывчаткой, принадлежащий йеменским вооруженным формированиям движения "Ансар Алла" (хуситы) в городе Джизан, сообщает государственное агентство Саудовской Аравии SPA со ссылкой на официального спикера арабской коалиции в Йемене Турки Аль-Малики.

"Силы противовоздушной обороны КСА сбили враждебный беспилотник со взрывчаткой, запущенный хуситами в направлении аэропорта короля Абдаллы в Джизане", - пишет агентство.

Аль-Малики отметил, что аэропорт ежедневно используется тысячами людей. За подобные действия, по его словам, хуситы "заплатят высокую цену".