"Остапа понесло": в Сети высмеяли планы Зеленского по "покорению мира"

МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Пользователи социальных сетей высмеяли амбициозные планы президента Украины Владимира Зеленского в отношении выдающихся граждан страны.
Ранее Зеленский пообещал, что сделает все, зависящее от него, чтобы именно Украина стала для ее жителей "базой для покорения мира".
"И тут Остапа понесло!" — написал @Tovarihc76.
"Как сделать Украину базой для покорения мира, не привлекая внимания санитаров". Новая книга Зеленского, скоро в продаже", — пошутил @Lev_Nik_Myshkin.
"Нашел в ящике стола записки Порошенко", — предположил @Bitfingerling.
"Какого мира, для покорения Вселенной!" — сыронизировал @93__alex.
"А там, как знать, может быть, лет через восемь в Васюках состоится первый в истории мироздания междупланетный шахматный турнир", — процитировал Ильфа и Петрова @EvgEpifancev.
"Опоздал, американцы уже давно сделали из Украины свою базу..." — написали в комментариях.
Комментируя заявление Зеленского, российский сенатор Алексей Пушков ранее заметил, что украинских "гениев пока не видно", и сравнил "покорение мира" Украиной с полетом на Марс.