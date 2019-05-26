"Остапа понесло": в Сети высмеяли планы Зеленского по "покорению мира"

МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Пользователи социальных сетей высмеяли амбициозные планы президента Украины Владимира Зеленского в отношении выдающихся граждан страны.

Ранее Зеленский пообещал, что сделает все, зависящее от него, чтобы именно Украина стала для ее жителей "базой для покорения мира".

"И тут Остапа понесло!" — написал @Tovarihc76.

"Как сделать Украину базой для покорения мира, не привлекая внимания санитаров". Новая книга Зеленского, скоро в продаже", — пошутил @Lev_Nik_Myshkin.

"Нашел в ящике стола записки Порошенко", — предположил @Bitfingerling.

"Какого мира, для покорения Вселенной!" — сыронизировал @93__alex.

"А там, как знать, может быть, лет через восемь в Васюках состоится первый в истории мироздания междупланетный шахматный турнир", — процитировал Ильфа и Петрова @EvgEpifancev.

"Опоздал, американцы уже давно сделали из Украины свою базу..." — написали в комментариях.