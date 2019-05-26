Иран предложил странам Персидского залива подписать договор о ненападении

ТЕГЕРАН, 26 мая — РИА Новости. Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф предложил странам Персидского залива подписать договор о ненападении в связи с обстановкой в регионе, сообщается в телеграм-канале правительства Исламской Республики.

Зариф выступил с этой инициативой в Багдаде, на встрече с главой МИД Ирака Мухаммедом Али аль-Хакимом 25 мая. Он также подчеркнул, что Тегеран хочет наилучших отношений со странами Персидского залива и приветствует любые предложения по снижению напряженности.

Ранее близкий к премьер-министру Ирака источник РИА Новости заявил, что Ирак наряду с Россией и еще четырьмя странами выступает посредником в урегулировании конфликта между Вашингтоном и Тегераном.

Обострение ситуации вокруг Ирана

В прошлом году США в одностороннем порядке вышли из сделки с Ираном по ядерной программе. За последние месяцы отношения между США и Ираном значительно обострились. Вашингтон ввел санкции против ключевых областей экономики Исламской Республики, его цель — "изменение поведения" Тегерана.

Иран, в свою очередь, признал террористической организацией Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM), а сами Соединенные Штаты "государством — спонсором терроризма". Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф призвал другие страны противодействовать санкциям США.

После этого советник Трампа по национальной безопасности Джон Болтон сообщил, что США направляют к берегам Ирана авианосец "Авраам Линкольн" и бомбардировщики. По его словам, тем самым Вашингтон посылает "ясный и безошибочный сигнал иранскому режиму, что любое нападение на интересы Соединенных Штатов или союзников будет встречено с безжалостной силой".