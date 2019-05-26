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РИА Новости

В Госдуме назвали позицию Зеленского по переговорам с Россией "спектаклем"

Вчера, 12:18
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© РИА Новости / Тарас ЛитвиненкоДепутат Госдумы Михаил Шеремет
Депутат Госдумы Михаил Шеремет
© РИА Новости / Тарас Литвиненко
Депутат Госдумы Михаил Шеремет . Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мая – РИА Новости. Киевские власти превращают тему возможных переговоров с Россией в политический фарс и спектакль, заявил депутат Госдумы РФ от крымского региона Михаил Шеремет, комментируя слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что выполнение РФ вердикта трибунала ООН по освобождению украинских моряков может привести к разблокированию диалога Москвы и Киева.
Международный трибунал по морскому праву в субботу потребовал от России освободить украинские военные корабли и моряков, которых осенью прошлого года задержали в Керченском проливе за нарушение российской границы. При этом суд не счел необходимым требовать от Москвы прекратить уголовное дело в отношении задержанных украинских моряков.
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"Позиция Киева по возможным переговорам напоминает спектакль и политический фарс. Вместо того, чтобы извиниться за недружественную и агрессивную политику по отношению к России и начать искать точки соприкосновения, киевские власти продолжают вести нечестную политическую игру, подключая далекие от объективности международные инстанции", - сказал РИА Новости Шеремет.
По его словам, инцидент в Керченском проливе был хорошо спланированной украинскими властями провокацией для дестабилизации обстановки в Азово-черноморском регионе.

"Решение трибунала неправомерно, и его надо оспаривать. Это все абсолютно заполитизированный процесс, который сшит белыми нитками. Трибунал не вправе навязывать России, которая защищала свои границы в строгом соответствии с международным и национальным законодательством, свою волю и вмешиваться во внутренние дела нашего государства", - сказал Шеремет.

Корабли ВМС Украины, задержанные пограничной службой РФ за нарушение государственной границы России, в порту Керчи
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В МИД РФ прокомментировали решение трибунала по делу украинских моряков
Депутат подчеркнул, что моряки выполняли преступный приказ своего руководства, которое наряду с ними или вместо них теперь должно предстать перед судом и ответить по всей строгости закона.
Три корабля ВМС Украины 25 ноября прошлого года нарушили границу России, вошли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и двинулись из Черного моря к Керченскому проливу. Они опасно маневрировали и не подчинялись законным требованиям российских властей. Корабли с 22 моряками и двумя сотрудниками СБУ были задержаны. В отношении задержанных возбуждено уголовное дело о незаконном пересечении госграницы. Президент РФ Владимир Путин назвал инцидент провокацией, которая была связана с низким рейтингом президента Украины Петра Порошенко в преддверии выборов, которые в итоге выиграл Владимир Зеленский.
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Нарушение российской границы кораблями ВМС УкраиныВладимир ЗеленскийРоссияУкраинаПолитика
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