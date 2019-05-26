В Госдуме назвали позицию Зеленского по переговорам с Россией "спектаклем"

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мая – РИА Новости. Киевские власти превращают тему возможных переговоров с Россией в политический фарс и спектакль, заявил депутат Госдумы РФ от крымского региона Михаил Шеремет, комментируя слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что выполнение РФ вердикта трибунала ООН по освобождению украинских моряков может привести к разблокированию диалога Москвы и Киева.

Международный трибунал по морскому праву в субботу потребовал от России освободить украинские военные корабли и моряков, которых осенью прошлого года задержали в Керченском проливе за нарушение российской границы. При этом суд не счел необходимым требовать от Москвы прекратить уголовное дело в отношении задержанных украинских моряков.

"Позиция Киева по возможным переговорам напоминает спектакль и политический фарс. Вместо того, чтобы извиниться за недружественную и агрессивную политику по отношению к России и начать искать точки соприкосновения, киевские власти продолжают вести нечестную политическую игру, подключая далекие от объективности международные инстанции", - сказал РИА Новости Шеремет.

По его словам, инцидент в Керченском проливе был хорошо спланированной украинскими властями провокацией для дестабилизации обстановки в Азово-черноморском регионе.

"Решение трибунала неправомерно, и его надо оспаривать. Это все абсолютно заполитизированный процесс, который сшит белыми нитками. Трибунал не вправе навязывать России, которая защищала свои границы в строгом соответствии с международным и национальным законодательством, свою волю и вмешиваться во внутренние дела нашего государства", - сказал Шеремет.

Депутат подчеркнул, что моряки выполняли преступный приказ своего руководства, которое наряду с ними или вместо них теперь должно предстать перед судом и ответить по всей строгости закона.