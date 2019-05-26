Правитель Дубая оплатит лечение упавшей с лошади британской туристки

ДУБАЙ, 26 мая - РИА Новости. Власти Дубая оплатят лечение туристки из Великобритании, которая получила тяжелые травмы после падения с лошади, сообщает официальная пресс-служба Дубая Dubai Media Office.

Ранее сообщалось, что 24-летняя британская туристка получила тяжелую травму головы в результате падения с лошади во время отдыха в Дубае в начале мая. Она перенесла две операции и продолжает находиться в госпитале, где ей скорее всего понадобится длительное лечение.

Вице-президент и премьер-министр ОАЭ, правитель Дубая шейх Мухаммед бен Рашид Аль Мактум дал указание оплатить расходы на ее лечение, после того как стало известно, что ее семья не в состоянии самостоятельно оплатить счета.