Жители Греции активно голосуют на выборах в Европарламент

АФИНЫ, 26 мая - РИА Новости. В Греции открылись избирательные участки на выборах в Европейский парламент, региональных и муниципальных органов власти.
Голосование началось по активной явке избирателей - на участках стоят небольшие очереди, люди постоянно подходят.
© РИА Новости / Геннадий МельникРабота избирательного участка на выборах в Европейский парламент, региональных и муниципальных органов власти в Греции
Работа избирательного участка на выборах в Европейский парламент, региональных и муниципальных органов власти в Греции
По всей стране с 7 утра до 7 вечера (время совпадает с московским) открыты более 39 тысяч участков. Грекам предстоит избрать 21 депутата Европарламента, глав 13 регионов и 332 муниципалитетов, 703 региональных советников и почти 10 тысяч муниципальных советников.
Европарламент избирают на пять лет, местные органы власти - на четыре года. К выборам допущены 40 партий и избирательных блоков, но главная борьба развернется между правящей партией СИРИЗА (Коалиция радикальных левых) премьер-министра Алексиса Ципраса и консервативной "Новой демократией" Кириакоса Мицотакиса.
© РИА Новости / Геннадий МельникРабота избирательного участка на выборах в Европейский парламент, региональных и муниципальных органов власти в Греции
Работа избирательного участка на выборах в Европейский парламент, региональных и муниципальных органов власти в Греции
На 21 место в Европарламенте претендуют 1,2 тысячи кандидатов, или 57 человек на место.
В списках кандидатов в региональные советники почти 7,7 тысячи человек, в муниципальные советники – 69,8 тысячи.
Первые результаты выборов ожидаются после 21.00.
© РИА Новости / Геннадий МельникРабота избирательного участка на выборах в Европейский парламент, региональных и муниципальных органов власти в Греции
Работа избирательного участка на выборах в Европейский парламент, региональных и муниципальных органов власти в Греции
Выборы являются прямыми, всеобщими и тайными. В этом году впервые право голосовать получили 17-летние граждане. Избранными могут быть граждане, достигшие 25-летнего возраста. Голосование в Греции является обязательным, от него освобождены те, кому исполнилось 70 лет. По словам избирателей, им довольно трудно разобраться с бюллетенями - выдают три пачки бюллетеней, 40 бюллетеней на евровыборах и по 11 на местных.
23 мая, 02:55Процедура выборов в Европарламент