Жители Греции активно голосуют на выборах в Европарламент

Избиратели во время голосования на выборах в Европейский парламент на одном их избирательных участков в Афинах. 26 мая 2019

Избиратели во время голосования на выборах в Европейский парламент на одном их избирательных участков в Афинах. 26 мая 2019

АФИНЫ, 26 мая - РИА Новости. В Греции открылись избирательные участки на выборах в Европейский парламент, региональных и муниципальных органов власти.

Голосование началось по активной явке избирателей - на участках стоят небольшие очереди, люди постоянно подходят.

© РИА Новости / Геннадий Мельник Работа избирательного участка на выборах в Европейский парламент, региональных и муниципальных органов власти в Греции © РИА Новости / Геннадий Мельник Работа избирательного участка на выборах в Европейский парламент, региональных и муниципальных органов власти в Греции

По всей стране с 7 утра до 7 вечера (время совпадает с московским) открыты более 39 тысяч участков. Грекам предстоит избрать 21 депутата Европарламента, глав 13 регионов и 332 муниципалитетов, 703 региональных советников и почти 10 тысяч муниципальных советников.

Европарламент избирают на пять лет, местные органы власти - на четыре года. К выборам допущены 40 партий и избирательных блоков, но главная борьба развернется между правящей партией СИРИЗА (Коалиция радикальных левых) премьер-министра Алексиса Ципраса и консервативной "Новой демократией" Кириакоса Мицотакиса.

© РИА Новости / Геннадий Мельник Работа избирательного участка на выборах в Европейский парламент, региональных и муниципальных органов власти в Греции © РИА Новости / Геннадий Мельник Работа избирательного участка на выборах в Европейский парламент, региональных и муниципальных органов власти в Греции

На 21 место в Европарламенте претендуют 1,2 тысячи кандидатов, или 57 человек на место.

В списках кандидатов в региональные советники почти 7,7 тысячи человек, в муниципальные советники – 69,8 тысячи.

Первые результаты выборов ожидаются после 21.00.

© РИА Новости / Геннадий Мельник Работа избирательного участка на выборах в Европейский парламент, региональных и муниципальных органов власти в Греции © РИА Новости / Геннадий Мельник Работа избирательного участка на выборах в Европейский парламент, региональных и муниципальных органов власти в Греции