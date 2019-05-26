СМИ: австрийской партии NEOS предлагали "компромат" на Штрахе в 2015 году

МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Австрийская либеральная партия NEOS в 2015 году получала предложение о получении "компрометирующих" бывшего вице-канцлера Австрии Хайнца-Кристиана Штрахе материалов, сообщает издание Австрийская либеральная партия NEOS в 2015 году получала предложение о получении "компрометирующих" бывшего вице-канцлера Австрии Хайнца-Кристиана Штрахе материалов, сообщает издание Focus

По его данным, так называемый "компрометирующий материал" предложил партии в 2015 году некий адвокат из Вены, о предполагаемой причастности которого к скандалу с видеозаписью с участием Штрахе ранее сообщили СМИ. "Конкретно мы можем подтвердить такое предложение в 2015 году", - заявил газете Welt am Sonntag генеральный секретарь партии NEOS Ник Дониг.

Отмечается, что партия отказалась от предложения получить предлагаемые венским адвокатом фотографии и SMS-сообщения, якобы компрометирующие Штрахе.

Ранее доверенное лицо Штрахе, бывший лидер парламентской фракции Австрийской партии свободы Йоханн Гуденус в беседе с австрийским изданием Kurier заявил, что организаторами скандала с видео могли быть адвокат из Вены, чье имя издание не называло, и посредник из Германии. В настоящий момент адвокатская палата Вены проверяет причастность столичного адвоката к скандалу. Сам Штрахе в пятницу заявил, что подал заявление в прокуратуру Вены на трех человек, предположительно причастных к созданию скандальной видеозаписи с его участием.

За неделю до выборов в Европарламент крупнейшие немецкие СМИ синхронно опубликовали материалы с утверждением о том, что вице-канцлер Хайнц-Кристиан Штрахе обсуждал возможность покупки медиаактивов для влияния на выборы с некоей "россиянкой", которая, по словам Штрахе, является гражданкой Латвии.