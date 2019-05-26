Процедура выборов президента Литвы

В соответствии с Конституцией Литвы, президент является главой государства. Он избирается гражданами Литовской Республики сроком на пять лет на основании всеобщего, равного и прямого избирательного права, путем тайного голосования. Одно и то же лицо может быть избрано президентом Литвы не более двух раз подряд.

Выборы президента назначает парламент (Сейм). Очередные выборы президента республики проводятся в последнее воскресенье за два месяца до истечения срока полномочий действующего президента. http://www3.lrs.lt/home/Konstitucija/Konstitucija.htm

Организацию и проведение выборов президента осуществляют: Главная избирательная комиссия, избирательные комиссии самоуправлений и участковые избирательные комиссии.

Право избирать президента имеют граждане Литвы, достигшие на день выборов возраста 18 лет.

В выборах не участвуют граждане, признанные судом недееспособными.

Президентом республики может быть избран гражданин Литвы по происхождению, проживающий не менее трех последних лет в Литве. Кандидат в президенты должен быть не моложе 40 лет и должен иметь право быть избранным в Сейм.

Президентом не может избираться лицо, грубо нарушившее Конституцию Литовской Республики или нарушившее присягу, а также лицо, которое Сеймом в порядке процесса импичмента было отстранено от занимаемой должности или лишено мандата члена Сейма.

Кандидаты на должность президента Литвы могут быть выдвинуты зарегистрированными политическими партиями или в порядке самовыдвижения.

Кандидаты обязаны предъявить Главной избирательной комиссии документ, удостоверяющий гражданство, и документ об уплате залога в пятикратном размере последней объявленной среднемесячной заработной платы страны. Избирательный залог возвращается, если кандидат на выборах президента получил более 7% голосов избирателей.

Кроме того, кандидат на должность президента обязан в письменной форме сообщить Главной избирательной комиссии о наличии гражданства другого государства.

Главная избирательная комиссия в течение трех календарных дней с момента поступления заявления проводит проверку на наличие обстоятельств, препятствующих лицу стать кандидатом в президенты.

Кандидат на должность президента Литвы после принятия Главной избирательной комиссией решения о выдаче ему листов по сбору подписей избирателей обязан до его официальной регистрации представить Главной избирательной комиссии данные о своей работе в НКВД, НКГБ, МГБ, КГБ СССР или бывших советских республик, а также в соответствующих службах (структурах) других иностранных государств, об учебе в училищах этих служб (структур) или о сотрудничестве с этими службами (структурами).

Кандидатом в президенты регистрируется гражданин Литвы, отвечающий вышеперечисленным требованиям и собравший не менее 20 тысяч подписей избирателей.

Не позднее чем за 30 дней до дня выборов Главная избирательная комиссия официально публикует список лиц, зарегистрированных в качестве кандидатов в президенты.

Голосование проводится в день выборов с 7.00 до 20.00 в указанном избирательной комиссией помещении. Избиратель голосует только на том избирательном участке, в список избирателей которого он включен.

Избиратель предъявляет паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а также может предъявить карточку избирателя. Член избирательной комиссии в электронном списке избирателей указывает, что избиратель прибыл для голосования. Далее он вручает избирателю листок о прибытии, заверенный печатью избирательного участка, в котором указывается, какой по счету избиратель прибыл для голосования, и указывает члена комиссии, к которому следует обратиться за избирательным бюллетенем. После получения избирательного бюллетеня избиратель направляется в кабину для голосования, где лично заполняет избирательный бюллетень. Заполненный избирательный бюллетень избиратель опускает в ящик для голосования.

Голосовать на дому могут следующие избиратели: лица с ограниченными возможностями здоровья, временно нетрудоспособные по причине болезни, избиратели, достигшие 70-летнего возраста и старше, если они по состоянию здоровья не могут проголосовать заранее или в день выборов прибыть на избирательный участок и если они подали ходатайство о голосовании на дому.

Голосовать досрочно могут избиратели, которые в день выборов не могут прибыть для голосования на избирательный участок. Досрочное голосование избирателей организуют избирательные комиссии самоуправлений. Голосование должно проводиться с 8.00 до 20.00 в последний понедельник, вторник, среду, четверг и пятницу до дня выборов.

Окончательные результаты выборов президента объявляются Главной избирательной комиссией не позднее чем в течение семи дней со дня голосования.

Избранным считается кандидат, набравший при участии не менее половины всех избирателей свыше половины голосов избирателей. Если в выборах приняло участие менее половины всех избирателей, избранным считается кандидат, набравший наибольшее число голосов, но не менее 1/3 голосов всех избирателей.

Если в первом туре голосования ни одним из кандидатов не набрал необходимое большинство голосов, через две недели проводится повторное голосование по двум кандидатам, набравшим наибольшее число голосов. Избранным считается кандидат, набравший большее число голосов.

Если в первом туре выборов президента приняло участие не более двух кандидатов и ни один из них не набрал необходимое количество голосов, то в течение трех месяцев проводятся повторные выборы.

Избранный президент приступает к исполнению своих обязанностей на следующий день по истечении срока полномочий действующего президента и после принесения присяги.