Хуситы отбили атаки армии Йемена на город Тааз

БЕЙРУТ, 25 мая - РИА Новости. Мятежники из движения "Ансар Аллах" (хуситы) отбили атаки армии правительства Йемена на ряд их позиций в городе Тааз на юго-западе страны, сообщает телеканал "Аль-Масира", подконтрольный "Ансар Аллах".
По данным телеканала, мятежники отразили атаки сразу с трех направлений, в том числе в районе Калляба и улицы Арбаин.
Ранее агентство САБА, вещающее из Эр-Рияда и Адена, сообщало, что армии правительства удалось выбить хуситов с линии обороны на севере провинции Тааз.
Военно-политический конфликт в Йемене между правительством и повстанцами-хуситами из шиитского движения "Ансар Алла" продолжается с 2014 года. На стороне правительства с марта 2015 года выступает военная коалиция арабских стран во главе с Саудовской Аравией.