Хуситы отбили атаки армии Йемена на город Тааз

БЕЙРУТ, 25 мая - РИА Новости. Мятежники из движения "Ансар Аллах" (хуситы) отбили атаки армии правительства Йемена на ряд их позиций в городе Тааз на юго-западе страны, сообщает телеканал Мятежники из движения "Ансар Аллах" (хуситы) отбили атаки армии правительства Йемена на ряд их позиций в городе Тааз на юго-западе страны, сообщает телеканал "Аль-Масира" , подконтрольный "Ансар Аллах".

По данным телеканала, мятежники отразили атаки сразу с трех направлений, в том числе в районе Калляба и улицы Арбаин.

Ранее агентство САБА, вещающее из Эр-Рияда и Адена, сообщало, что армии правительства удалось выбить хуситов с линии обороны на севере провинции Тааз.