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РИА Новости

Фадеев побеседовал с подписчиками о "странностях" спецвыпуска "Голос.Дети"

Вчера, 19:05
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© Канал "The Voice Kids Russia/Голос Дети" на YoutubeФинал шестого сезона шоу "Голос.Дети"
Финал шестого сезона шоу Голос.Дети
© Канал "The Voice Kids Russia/Голос Дети" на Youtube
МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Продюсер Максим Фадеев обратился к своим подписчикам в Instagram после спецвыпуска шоу "Голос.Дети".
Он поинтересовался, как поклонники относятся к вчерашнему концерту.
"Не показалось ли вам что-то странным?" — спросил Фадеев.
Продюсер пообещал поделиться своим мнением после того, как выскажутся подписчики.
Некоторые пользователи Сети признались, что итог конкурса их удивил.
"Мне показалось странным, что победила "дружба" там, где победитель должен быть один", — призналась Мария.
Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин во время творческой встречи, приуроченной к его 50-летнему юбилею, в ММПЦ МИА Россия сегодня в Москве.
Вчера, 14:51
Пригожин прокомментировал результаты спецвыпуска шоу "Голос.Дети"
"Все это конечно здорово и хорошо, но осадок остался", — написала Светлана.
Другие юзеры уверены, что организаторы шоу поступили правильно, разделив победу между всеми финалистами.
"В сложившейся ситуации правильно сделали, наградив всех деток", — прокомментировала Лана.
"Достойный выход из создавшейся ситуации! Дети остались довольны! Иного выхода быть и не могло", — считает dyominali.
Генеральный директор Первого канала Константин Эрнст
Вчера, 01:24
Эрнст признался, что после финала "Голоса. Дети" чувствует себя обманутым

Недетский скандал

В апреле широкий общественный резонанс вызвала победа дочери Алсу Микеллы Абрамовой в шестом сезоне шоу "Голос.Дети". Девочка набрала примерно 56 процентов голосов. Первый канал решил организовать проверку и обратился за помощью к международной компании Group-IB.
Согласно предварительным итогам расследования, в пользу участника под номером семь, под которым выступала Абрамова, происходила массированная автоматизированная отправка СМС. В накрутке голосов участвовали около 300 телефонных номеров — с них отправили около восьми тысяч сообщений. Первый канал решил аннулировать результаты финала и решить вопрос о победителях в ходе специального выпуска.
Во время спецвыпуска программы, который прошел в пятницу, гендиректор Первого канала Константин Эрнст объявил всех финалистов победителями проекта. Кроме того, он пообещал, что конкурс не закроют.
Телеведущий Иван Ургант
Вчера, 04:55
Ургант прокомментировал спецвыпуск шоу "Голос. Дети"
5916439
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Вокальный конкурс "Голос. Дети"Максим ФадеевКонстантин Эрнст
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