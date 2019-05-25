Фадеев побеседовал с подписчиками о "странностях" спецвыпуска "Голос.Дети"

МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Продюсер Максим Фадеев Продюсер Максим Фадеев обратился к своим подписчикам в Instagram после спецвыпуска шоу "Голос.Дети".

Он поинтересовался, как поклонники относятся к вчерашнему концерту.

"Не показалось ли вам что-то странным?" — спросил Фадеев.

Продюсер пообещал поделиться своим мнением после того, как выскажутся подписчики.

Некоторые пользователи Сети признались, что итог конкурса их удивил.

"Мне показалось странным, что победила "дружба" там, где победитель должен быть один", — призналась Мария.

"Все это конечно здорово и хорошо, но осадок остался", — написала Светлана.

Другие юзеры уверены, что организаторы шоу поступили правильно, разделив победу между всеми финалистами.

"В сложившейся ситуации правильно сделали, наградив всех деток", — прокомментировала Лана.

"Достойный выход из создавшейся ситуации! Дети остались довольны! Иного выхода быть и не могло", — считает dyominali.

Недетский скандал

В апреле широкий общественный резонанс вызвала победа дочери Алсу Микеллы Абрамовой в шестом сезоне шоу "Голос.Дети". Девочка набрала примерно 56 процентов голосов. Первый канал решил организовать проверку и обратился за помощью к международной компании Group-IB.

Согласно предварительным итогам расследования, в пользу участника под номером семь, под которым выступала Абрамова, происходила массированная автоматизированная отправка СМС. В накрутке голосов участвовали около 300 телефонных номеров — с них отправили около восьми тысяч сообщений. Первый канал решил аннулировать результаты финала и решить вопрос о победителях в ходе специального выпуска.