Эксперт считает, что России надо выполнить решение морского трибунала

МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. России нужно выполнить решение Международного трибунала по морскому праву об освобождении украинских военных кораблей и моряков, задержанных в Керченском проливе за нарушение российской границы, несмотря на неучастие в процессе, заявил РИА Новости эксперт по морскому праву, профессор Российского университета транспорта Василий Гуцуляк.

Ранее Международный трибунал по морскому праву потребовал от России освободить украинские военные корабли и моряков, задержанных в Керченском проливе за нарушение российской границы. При этом Международный трибунал по морскому праву не считает необходимым требовать от РФ прекратить уголовное дело задержанных украинских моряков. Также трибунал постановил, что Россия и Украина должны не позднее 25 июня представить отчеты по событиям в Керченском проливе. До этого российская сторона извещала, что не примет участия в слушаниях, так как трибунал не обладает юрисдикцией для рассмотрения иска Украины в связи с инцидентом в Керченском проливе.

"Конечно, обязана (выполнить решение трибунала - ред.). Это (неучастие в процессе - ред.) не имеет никакого значения, неучастие в процессе не освобождает от исполнения. ...Трибунал голосованием двадцать к одному принял решение, что имеет право рассматривать это дело", - рассказал РИА Новости Гуцуляк.

"Никто принуждать (РФ к освобождению украинских моряков и судов - ред.) не будет. Тут другая проблема. Если мы откажемся выполнять решение трибунала, то мы (навлечем риски на - ред.) своих судовладельцев, и в будущем, если возникнет вопрос, связанный с освобождением наших судов, мы уже будем лишены права обращаться в трибунал, поскольку отказались", - добавил он.

Эксперт считает, что вопрос будет решён по аналогии с судном Arctic Sunrise, когда решение не признали, но в итоге вопрос был урегулирован между сторонами. "Согласно срокам - (трибунал постановил - ред.) незамедлительное освобождение, решение нужно принимать быстро", - заключил собеседник агентства.