В Сыктывкаре запустили воздушных змеев в честь перехода на "цифру"

СЫКТЫВКАР, 25 мая - РИА Новости. Воздушных змеев запустили в Сыктывкаре в честь перехода Республики Коми на цифровое вещание с 3 июня, передает корреспондент РИА Новости.

Российские регионы в 2019 году переходят от аналогового к цифровому телевещанию. Переход проходит поэтапно. Тверская область первой перешла на цифровое вещание 3 декабря, 11 февраля - еще семь регионов, 15 апреля на "цифру" перешли 20 регионов второй волны, третья волна начнется 3 июня, в нее вошла Республика Коми.

"Сегодня мы с вами запускаем воздушных змеев, символизирующих трансляцию 20 телевизионных канала, входящих в состав двух телевизионных мультиплексов. Эра аналогового телевещания заканчивается, и скажем ей спасибо и прощай! И да здравствует и процветает эра нового цифрового телевидения!" - сказал главный инженер филиала РТРС "РТПЦ Республики Коми" Сергей Колпаков.

Руководитель администрации МО ГО "Сыктывкар" Валерий Козлов напомнил, что регион перейдет на цифровое телевещание уже 3 июня, совместно с 36 регионами страны и для успешной реализации данного проекта была проделана большая работа.

Директор Коми филиала "Почты России" Виталий Осипов отметил, что "Почта России" выступает партнером этой масштабной программы, помогая повысить доступность цифровых приставок на территории всей республики и предоставляя возможность жителям региона, в том числе в самых труднодоступных и отдаленных населенных пунктах, приобрести цифровые приставки в шаговой доступности.