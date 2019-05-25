Спикером парламента Таиланда избран экс-премьер Чуан Ликпхай

БАНГКОК, 25 мая – РИА Новости. Спикером парламента Таиланда нового созыва, первого после пяти лет военного правления, избран 80-летний ветеран таиландской политики, экс-премьер и бывший лидер Демократической партии Таиланда Чуан Ликпхай.

Выборы спикера на заседании парламента, депутаты которого были избраны на всеобщих выборах 24 марта этого года, транслируются в прямом эфире всех телеканалов Таиланда.

Чуан Ликпхай победил с 258 голосами "за", его соперник Сомпхонг Амонвиват получил 235 голосов.

Подсчет бюллетеней тайного голосования, в котором участвовали 494 из 500 депутатов парламента, велся вручную. Мандаты 6 депутатов пока находятся под вопросом в связи с расследованием вероятных нарушений избирательного законодательства во время выборов, и они не участвовали в заседании. Один парламентарий при голосовании воздержался.

Преимущество Ликпхая было видно уже в конце подсчета бюллетеней, и поздравлять его с избранием депутаты начали еще за несколько минут до официального объявления результата голосования.