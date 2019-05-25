Спикером парламента Таиланда избран экс-премьер Чуан Ликпхай

БАНГКОК, 25 мая – РИА Новости. Спикером парламента Таиланда нового созыва, первого после пяти лет военного правления, избран 80-летний ветеран таиландской политики, экс-премьер и бывший лидер Демократической партии Таиланда Чуан Ликпхай.
Выборы спикера на заседании парламента, депутаты которого были избраны на всеобщих выборах 24 марта этого года, транслируются в прямом эфире всех телеканалов Таиланда.
Чуан Ликпхай победил с 258 голосами "за", его соперник Сомпхонг Амонвиват получил 235 голосов.
Подсчет бюллетеней тайного голосования, в котором участвовали 494 из 500 депутатов парламента, велся вручную. Мандаты 6 депутатов пока находятся под вопросом в связи с расследованием вероятных нарушений избирательного законодательства во время выборов, и они не участвовали в заседании. Один парламентарий при голосовании воздержался.
Преимущество Ликпхая было видно уже в конце подсчета бюллетеней, и поздравлять его с избранием депутаты начали еще за несколько минут до официального объявления результата голосования.
В прошлом Ликпхай уже занимал должность спикера парламента в 1986 – 1988 годах, а затем в 1992 – 1995 годах и повторно в 1997 – 2001 годах избирался премьер-министром Таиланда. Он также являлся бессменным лидером старейшей в стране Демократической партии Таиланда с 1991 по 2003 год.