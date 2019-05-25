Йеменская армия выбила хуситов с позиций на севере провинции Тааз

БЕЙРУТ, 25 мая - РИА Новости. Армия правительства Йемена захватила оборонительные позиции вооруженных формирований "Ансар Алла" (хуситов) на севере провинции Тааз, погибли 13 мятежников, сообщает йеменское агентство САБА со ссылкой на военный источник в 170 дивизии ПВО.
"Подразделения дивизии атаковали позиции хуситов на севере города Тааз и взяли контроль над станцией Аль-Джахим и окрестными зданиями, которые представляют собой одну из важнейших линий обороны хуситов на севере города", - цитирует источник агентство.
По данным источника, артиллерия 170 дивизии нанесла удары по укреплениям мятежников, уничтожив их полностью. Погибли более 13 хуситов.
Телеканал "Аль-Масира", вещающий со стороны "Ансар Алла", в свою очередь сообщил, что артиллерия хуситов открыла огонь по позициям армии на западе Тааза. Также инженерная группа организовала засаду с применением взрывного устройство, которое вывело из строя бронетехнику йеменской армии на западе Аль-Джов.
Военно-политический конфликт в Йемене между правительством и повстанцами-хуситами из шиитского движения "Ансар Алла" продолжается с 2014 года. На стороне правительства с марта 2015 года выступает военная коалиция арабских стран во главе с Саудовской Аравией.