Йеменская армия выбила хуситов с позиций на севере провинции Тааз

БЕЙРУТ, 25 мая - РИА Новости. Армия правительства Йемена захватила оборонительные позиции вооруженных формирований "Ансар Алла" (хуситов) на севере провинции Армия правительства Йемена захватила оборонительные позиции вооруженных формирований "Ансар Алла" (хуситов) на севере провинции Тааз , погибли 13 мятежников, сообщает йеменское агентство САБА со ссылкой на военный источник в 170 дивизии ПВО.

"Подразделения дивизии атаковали позиции хуситов на севере города Тааз и взяли контроль над станцией Аль-Джахим и окрестными зданиями, которые представляют собой одну из важнейших линий обороны хуситов на севере города", - цитирует источник агентство.

По данным источника, артиллерия 170 дивизии нанесла удары по укреплениям мятежников, уничтожив их полностью. Погибли более 13 хуситов.

Телеканал "Аль-Масира", вещающий со стороны "Ансар Алла", в свою очередь сообщил, что артиллерия хуситов открыла огонь по позициям армии на западе Тааза. Также инженерная группа организовала засаду с применением взрывного устройство, которое вывело из строя бронетехнику йеменской армии на западе Аль-Джов.