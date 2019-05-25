Брянские власти подарят цифровые приставки ветеранам войны

БРЯНСК, 25 мая - РИА Новости. Ветераны Великой Отечественной войны в Брянской области получат в подарок цифровые приставки, сообщил РИА Новости заместитель губернатора региона Александр Коробко.

Флешмоб, посвященный переходу региона на цифровое вещание, состоялся в Брянске в субботу на Кургане Бессмертия у стелы Воинской славы. После официальных приветствий молодые люди в майках волонтеров приняли участие в "цифровой зарядке", которую для них провел уроженец Брянской области, боец ММА Николай Алексахин. Затем участники акции запустили 22 воздушных змея, брендированных логотипами 20 телеканалов, доступных в мультиплексах цифрового телевещания, а также "цифровой бабочкой" и наименованием региона.

"Проведена огромная работа, по решению губернатора выделено 6 миллионов рублей для помощи в приобретении приставок категории малообеспеченных граждан", - обратился к участникам акции заместитель губернатора Александр Коробко.

По его словам, малообеспеченные граждане имеют возможность купить приставку, после чего принести документы в управление соцзащиты и получить компенсацию. Некоторое количество жителей региона уже воспользовалось этим правом, но работа будет продолжаться минимум до октября.

"Сейчас мы решили, что каждому участнику Великой Отечественной войны мы решили подарить эту приставку", - сказал Коробко.

По информации властей, в каждом из районов области работает более 800 волонтеров, помогающих жителям подключить цифровое оборудование. Более тысячи заявок от граждан уже поступило по телефонам горячей линии.