У берегов французской Новой Каледонии акула напала на ребенка

МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Акула напала на мальчика у берегов французской заморской территории в Тихом океане Новой Каледонии, сообщает местная полиция.
"Сегодня днем в субботу мальчика сильно покусала акула, когда он плавал позади лодки в марине Port du Sud", - сообщает полиция Новой Каледонии в Facebook.
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Также отмечается, что его эвакуировали в местную больницу и "ввели в искусственную кому". Акулу, которая продолжала плавать у стоянки яхт, выловил лодочник, после чего её застрелили полицейские.
Портал Nouvelle Calédonie la 1ère уточняет, что инцидент произошёл у столицы островной территории города Нумеа. Мальчик плавал вместе с сестрой позади семейной лодки, когда на него напала акула. Мальчик потерял правую ногу и часть живота. Один из очевидцев произошедшего сообщил, что отец мальчика прыгнул в воду, чтобы его спасти и поднять на борт.
Очевидцы сообщили, что акула была от трех до четырех метров в длину. Речь может идти об опасной для человека тупорылой акуле, которую называют также акула-бык, мясо которой употребляется в пищу.
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