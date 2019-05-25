У берегов Вануату произошло землетрясение магнитудой 5,6

МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,6 произошло у побережья одного из островов тихоокеанского государства Вануату, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).
Толчки были зафиксированы в 10.31 по времени UTC (13.31 мск) в 71 километре к северу от города Исангел. Очаг залегал на глубине 218 километров.
На данный момент информация о разрушениях и пострадавших не поступала.
Острова Вануату являются частью так называемого тихоокеанского "Огненного кольца" - имеющей форму подковы полосы вулканов и тектонических разломов длиной в 40 тысяч километров.
"Кольцо" опоясывает Тихий океан, пролегая вдоль побережья Южной и Северной Америки до южной части Аляски, затем поворачивает к Японии, Филиппинам и Индонезии и завершается в районе острова Новая Гвинея, Новой Зеландии и юго-западной Океании. Именно в "Огненном кольце" происходят 90% всех землетрясений на Земле.