У берегов Вануату произошло землетрясение магнитудой 5,6

МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,6 произошло у побережья одного из островов тихоокеанского государства Вануату, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

Толчки были зафиксированы в 10.31 по времени UTC (13.31 мск) в 71 километре к северу от города Исангел. Очаг залегал на глубине 218 километров.

На данный момент информация о разрушениях и пострадавших не поступала.

Острова Вануату являются частью так называемого тихоокеанского "Огненного кольца" - имеющей форму подковы полосы вулканов и тектонических разломов длиной в 40 тысяч километров.