На Украине за сутки возбудили два дела, связанных с выборами в Раду

КИЕВ, 25 мая – РИА Новости. Полиция в первый день избирательной кампании внеочередных парламентских выборов возбудила два уголовных дела связанных с нарушением избирательного процесса, сообщила в субботу пресс-служба министерства внутренних дел.

"За первые сутки избирательного процесса зарегистрировано три сообщения о нарушениях избирательной кампании, которая началась 24 мая. Сообщение поступило в дежурную часть полиции в Винницкой и Луганской областях", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, в Луганской области поступили сообщения о том, что на улицах городов Северодонецка и Лисичанска гражданам бесплатно раздают сахар от имени одного из депутатов украинского парламента. "Следователями возбуждено уголовные дела по статье "Подкуп избирателя, участника референдума", - говорится в сообщении.