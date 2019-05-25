В Брянске на Кургане Бессмертия запустили "цифровых" змеев

БРЯНСК, 25 мая - РИА Новости. Молодежь на Кургане Бессмертия в Брянске запустила в небо 22 воздушных змея в честь перехода региона на цифровое телевещание, сообщает корреспондент с места события.

Российские регионы в 2019 году переходят от аналогового к цифровому телевещанию. Переход проходит поэтапно. Тверская область первой перешла на цифровое вещание 3 декабря, 11 февраля - еще семь регионов, 15 апреля на "цифру" перешли 20 регионов второй волны, третья волна начнется 3 июня, в нее вошла Брянская область.

В честь перехода на цифровое вещание в небо было запущены 22 воздушных змея. 20 из них символизируют цифровые каналы, один – с наименование Брянской области и один – с логотипом цифрового вещания. Мероприятие прошло под девизом "Все четко".

Заместитель губернатора Александр Коробко отметил, что благодаря слаженной работе сотрудников ОРТПЦ, властей, волонтеров, сегодня можно с уверенностью сказать, что Брянская область к переходу на цифровое телевещание готова.

"По решению губернатора Александра Богомаза выделено 6 миллионов рублей на компенсацию расходов на приобретение ТВ-приставок для социально незащищенных категорий граждан, а также участников Великой Отечественной войны. В рамках федеральной программы запущена вся необходимая вещательная инфраструктура", — отметил Коробко.

К собравшимся также обратились директор департамента внутренней политики Брянской области Игорь Кириченко и директор Брянского ОРТПЦ Ирина Малявко. Для собравшихся "цифровую зарядку" провел известный спортсмен Николай Алексахин.