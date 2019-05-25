В Москве в воскресенье объявили "желтый" уровень погодной опасности

МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Гидрометцентр объявил в воскресенье, 26 мая, "желтый" уровень погодной опасности в Москве и Московской области из-за сильного ветра и грозы, следует из данных прогностической карты, размещенной на сайте Гидрометцентра.
"Степень интенсивности опасных явлений: "желтый" - погода потенциально опасна", - говорится в сообщении на сайте Гидрометцентра.
30 мая 2017, 21:45Уровни опасности погоды
Отмечается, что предупреждение будет действовать с 21.00 25 мая в течение 24 часов.