В ДНР заявили об увеличении числа обстрелов со стороны силовиков

ДОНЕЦК, 25 мая – РИА Новости. Украинские силовики значительно увеличили число обстрелов в Донбассе за минувшие сутки, заявил в субботу журналистам начальник пресс-службы управления Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики Даниил Безсонов

Ранее в ДНР сообщили, что украинские силовики 20 раз нарушили перемирие за минувшие сутки, выпустив по территории республики более 170 мин и артснарядов.

"За прошедшие сутки противник значительно увеличил количество и интенсивность обстрелов территории республики", - сказал Безсонов.