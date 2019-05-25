В ДНР заявили об увеличении числа обстрелов со стороны силовиков

ДОНЕЦК, 25 мая – РИА Новости. Украинские силовики значительно увеличили число обстрелов в Донбассе за минувшие сутки, заявил в субботу журналистам начальник пресс-службы управления Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики Даниил Безсонов
Ранее в ДНР сообщили, что украинские силовики 20 раз нарушили перемирие за минувшие сутки, выпустив по территории республики более 170 мин и артснарядов.
"За прошедшие сутки противник значительно увеличил количество и интенсивность обстрелов территории республики", - сказал Безсонов.
По его словам, обстрелам подверглись девять населенных пунктов. По селам на юге ДНР украинские силовики выпустили 100 артснарядов калибром 120 миллиметров. По населенным пунктам на донецком и горловском направлениях было выпущено 72 мины калибрами 120 и 82 миллиметра.