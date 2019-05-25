Еврейская автономная область готова к приему цифрового сигнала

ХАБАРОВСК, 25 мая — РИА Новости. Более 100 населённых пунктов Еврейской автономной области готовы к переходу на цифровое телевидение, сообщается на сайте правительства региона.

Отмечается, что ЕАО в субботу присоединилась к акции "Запуск цифровых змеев". Воспитанники региональной спортивной школы Олимпийского резерва на стадионе "Дружба" в Биробиджане подняли в воздух 22 воздушных змея с логотипами федеральных телеканалов, "цифровой бабочкой" телевидения и региона.

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Кроме того, желающие приняли участие в "цифровой зарядке".

"Сегодняшняя акция - действительно очень знаменательное событие, которое без сомнения войдёт в историю области, 102 населённых пункта, практически все наши земляки, смогут бесплатно принимать 20 каналов телевидения в цифровом формате с гораздо более высоким качеством изображения и звука,"- заявил губернатор области Александр Левинталь, слова которого приводит правительство.

Как отметил в своём выступлении глава региона, акция запуска" цифровых" змеев символична – она означает полный отказ от аналогового телевидения и переход на цифровое. Подобные мероприятия проходят в субботу ещё в 35 регионах. "Наша область первой в России осуществила техническую подготовку к реализации этого проекта. Ещё в 2011 году многие наши земляки получили возможность смотреть десять цифровых каналов, а в 2014 - уже 20 каналов", - отметил Левинталь.

По его словам, одной из главных задач было выявить тех, кому необходима материальная поддержка для приобретения необходимого оборудования. И такая поддержка уже оказана либо будет оказана всем обратившимся за ней малоимущим пользователям аналогового телевидения.

Россия в 2019 году переходит от аналогового к цифровому телевещанию. Тверская область первой перешла на цифровое вещание 3 декабря, 11 февраля - еще семь регионов, 15 апреля на "цифру" перешли 20 регионов второй волны, включая Москву и Московскую область. Планировалось, что процесс перехода завершится третьим этапом 3 июня, когда на "цифру" переведут оставшиеся 57 регионов. Однако было принято решение продлить этот срок, и 21 регион перевести на "цифру" в октябре.

В Еврейской автономной области отключение аналогового телевещания произойдет 3 июня 2019 года.