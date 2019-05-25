Спасшего детей от мужчины под Волгоградом студента номинируют на премию

ВОЛГОГРАД, 25 мая – РИА Новости. Студента Никиту Водянова, который спас детей от избивавшего их мужчины на детской площадке в городе Волжский Волгоградской области, номинируют на ежегодную премию регионального ГУ МВД "Народный дозор-2019", сообщает в субботу пресс-служба волгоградской полиции.

Ранее мама одного из пострадавших мальчиков Наталья Кузнецова рассказала РИА Новости о том, что неизвестный избил в Волжском на детской площадке ее 10-летнего сына и его друга, а заступился за ребят студент местного колледжа Никита Водянов. По информации ГУ МВД по Волгоградской области, в отношении мужчины был составлен административный протокол по статье "Побои".