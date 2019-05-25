Взорвавшийся в Лионе чемодан был оснащен системой дистанционного управления

МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Взорвавшийся во французском Лионе чемодан был оснащен системой дистанционного управления, сообщил телеканал BFMTV со ссылкой на близкие к следствию источники.
По информации телеканала, взорвался заминированный чемодан, в котором находились поражающие элементы и система дистанционного управления.
В результате взрыва, который произошёл в пятницу во втором округе Лиона, пострадали не менее 13 человек. Антитеррористическая прокуратура Парижа открыла следствие в связи со случившимся.
Как показали камеры видеонаблюдения, неизвестный подъехал на велосипеде к булочной и отставил сверток, который впоследствии взорвался. В настоящий момент мужчину разыскивает полиция. Телеканал BFMTV отмечает, что разыскиваемому мужчине от 30 до 35 лет. Он был одет в черный свитер, светлые шорты-бермуды, носил темные очки.
24 мая, 20:15Опубликовано видео с места взрыва в Лионе