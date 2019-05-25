Взорвавшийся в Лионе чемодан был оснащен системой дистанционного управления

В результате взрыва, который произошёл в пятницу во втором округе Лиона, пострадали не менее 13 человек. Антитеррористическая прокуратура Парижа открыла следствие в связи со случившимся.

Как показали камеры видеонаблюдения, неизвестный подъехал на велосипеде к булочной и отставил сверток, который впоследствии взорвался. В настоящий момент мужчину разыскивает полиция. Телеканал BFMTV отмечает, что разыскиваемому мужчине от 30 до 35 лет. Он был одет в черный свитер, светлые шорты-бермуды, носил темные очки.