На конкурсе "Военное ралли" Россию представят команды ЦВО и Северного флота

ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 мая – РИА Новости. Команды Центрального военного округа (ЦВО) и Северного флота представят Россию на международном этапе конкурса "Военное ралли-2019", сообщает в субботу ЦВО.
"Сборная команд Центрального военного округа и Северного флота представит Россию в августе на международном этапе конкурса "Военное ралли-2019", который пройдет в Туве", - говорится в сообщении.
Округ уточняет, что в Кызылском районе Республики Тыва завершился финальный российский этап международного конкурса "Военное ралли-2019", по результатам которого и были определены две сильнейшие команды. В ходе заезда экипажи в составе команд преодолели трассу длиной более 300 километров по горно-песчаной местности.
В конкурсе, состоявшем из четырех программных этапов, команды-победители были неизменными лидерами всех дисциплин. Общая протяженность маршрута составила более 800 километров, пролегающих по песчаным, горным и заливным участкам местности Республики Тыва.
На центральной площади "Арата" во время церемонии закрытия всеармейского конкурса "Военное ралли" команды-победители были награждены медалями и ценными подарками. Также в честь гостей и участников конкурса состоялось выступление оркестра Центрального военного округа.
"Мы торжественно закрываем всеармейский конкурс "Военное ралли-2019", проводимый в рамках всеармейских соревнований. Наше ралли уникально, подобных ему в мире нет. В этом году в конкурсе приняли участие лучшие профессионалы своего дела из Вооруженных сил Российской Федерации и войск Росгвардии. Главная цель соревнований – это, прежде всего, повышение мастерства личного состава и укрепление войскового товарищества", - приводятся в сообщении слова начальника главного автобронетанкового управления министерства обороны РФ генерал-майора Сергея Бибика.
В течение недели за лидерство боролись десять команд от Центрального, Восточного, Западного, Южного военных округов, Северного флота, ВДВ, Росгвардии, отдельной автомобильной база Минобороны России из Москвы, отдельного полка материального обеспечения Минобороны России, дислоцированного в Алабине, и Острогожского учебного центра из Воронежской области, уточняет ЦВО.
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