На конкурсе "Военное ралли" Россию представят команды ЦВО и Северного флота

ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 мая – РИА Новости. Команды Центрального военного округа (ЦВО) и Северного флота представят Россию на международном этапе конкурса "Военное ралли-2019", сообщает в субботу ЦВО.

"Сборная команд Центрального военного округа и Северного флота представит Россию в августе на международном этапе конкурса "Военное ралли-2019", который пройдет в Туве", - говорится в сообщении.

Округ уточняет, что в Кызылском районе Республики Тыва завершился финальный российский этап международного конкурса "Военное ралли-2019", по результатам которого и были определены две сильнейшие команды. В ходе заезда экипажи в составе команд преодолели трассу длиной более 300 километров по горно-песчаной местности.

В конкурсе, состоявшем из четырех программных этапов, команды-победители были неизменными лидерами всех дисциплин. Общая протяженность маршрута составила более 800 километров, пролегающих по песчаным, горным и заливным участкам местности Республики Тыва.

На центральной площади "Арата" во время церемонии закрытия всеармейского конкурса "Военное ралли" команды-победители были награждены медалями и ценными подарками. Также в честь гостей и участников конкурса состоялось выступление оркестра Центрального военного округа.

"Мы торжественно закрываем всеармейский конкурс "Военное ралли-2019", проводимый в рамках всеармейских соревнований. Наше ралли уникально, подобных ему в мире нет. В этом году в конкурсе приняли участие лучшие профессионалы своего дела из Вооруженных сил Российской Федерации и войск Росгвардии. Главная цель соревнований – это, прежде всего, повышение мастерства личного состава и укрепление войскового товарищества", - приводятся в сообщении слова начальника главного автобронетанкового управления министерства обороны РФ генерал-майора Сергея Бибика.