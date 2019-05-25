Самолет Росгвардии назвали в честь Героя России Игоря Груднова

МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Имя Героя России генерал-полковника Игоря Груднова присвоили военно-транспортному самолету Ил-76МД авиации Росгвардии, сообщает пресс-служба ведомства.

Церемония прошла в Калужской области на аэродроме Ермолино 24 мая.

"Приказом директора Росгвардии воздушному судну было присвоено имя Героя России генерал-полковника Игоря Груднова. Руководство ведомства, ветераны, сотрудники и военнослужащие, все мы отдаем дань уважения достойному человеку и мужественному генералу", — цитирует пресс-служба заместителя директора Росгвардии генерал-полковника Сергея Захаркина.

Он также отметил, что жизненный путь Груднова — яркий пример бескорыстного служения Отечеству и заслуживает самой высокой оценки.

Игорь Груднов командовал Восточным округом ВНГ России с 2016-го по октябрь 2018 года. Он скоропостижно скончался 11 октября 2018-го. За время руководства округом он сумел сформировать работоспособный коллектив профессионалов, болеющих за порученное дело, и вместе с подчиненными обеспечивал общественную безопасность в регионе.