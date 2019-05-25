В Бурятии запустили "цифровых" змеев в рамках всероссийской акции

КРАСНОЯРСК, 25 мая - РИА Новости. Члены сборной России по стрельбе из лука Наталья Эрдыниева и Баир Цыбекдоржиев приняли участие во всероссийской акции, посвящённой переходу на цифровое телевидение в Бурятии, сообщает пресс-служба главы республики.

Акция по запуску "цифровых змеев" стартует в субботу в Абакане, Анадыре, Архангельске, Барнауле, Биробиджане, Брянске, Владивостоке, Владикавказе, Владимире, Воронеже, Екатеринбурге, Иркутске, Йошкар-Оле, Белгороде, Калининграде, Красноярске, Кызыле, Майкопе, Нарьян-Маре, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Омске, Орле, Перми, Петропавловске-Камчатском, Ростове-на-Дону, Самаре, Смоленске, Сыктывкаре, Тамбове, Томске, Улан-Удэ, Хабаровске, Ханты-Мансийске и Якутске.

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В небо запускают десятки воздушных змеев с логотипами телеканалов, доступных в мультиплексах цифрового телевещания, "цифровой бабочкой" и названием субъекта. В Улан-Удэ на площади Советов волонтёры запустили 22 воздушных змея, которые символизируют федеральные общедоступные каналы.

"В акции приняли участие более ста волонтёров и звезды спорта - члены сборной России по стрельбе из лука Наталья Эрдыниева и Баир Цыбекдоржиев, специальную цифровую зарядку провели фитнес-инструкторы Рафаэль Гулиев и Рафаэль Гулиев-старший", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, во время акции заместитель министра спорта и молодёжной политики Бурятии Татьяна Парпаева отметила, что в республике подготовлено более 800 волонтёров, которые помогают подключить и настроить цифровые приставки. Они прошли специальное обучение и подключили к цифре уже более 2 тысяч жителей.