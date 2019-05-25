В Сирию за сутки вернулись более 900 беженцев из Иордании и Ливана

МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Свыше 900 сирийских беженцев вернулись в Сирию с территорий иностранных государств за минувшие сутки, говорится в информационном бюллетене российского центра по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев.

"За прошедшие сутки в Сирийскую Арабскую Республику с территорий иностранных государств возвратились 937 беженцев, в том числе из Ливана через пункты пропуска "Джейдет-Ябус", "Телль-Калах" – 359 человек (женщин – 108, детей – 183), из Иордании через пункт пропуска "Насиб" – 578 человек (женщин – 173, детей – 295)", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в места постоянного проживания внутри Сирии вернулись восемь сирийцев.

По данным центра приема беженцев, инженерные подразделения вооруженных сил Сирии за сутки разминировали 2,6 гектара территории. Кроме того, специалисты уничтожили 41 взрывоопасный предмет.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой ИГ* ("Исламское государство"*) в Сирии и Ираке. В отдельных районах страны продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.