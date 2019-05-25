На Украине закрыли дело экс-главы агентства по борьбе с коррупцией

МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Национальное антикоррупционное бюро Украины закрыло уголовное дело о назначении бывшей главой Нацагентства по вопросам предотвращения коррупции Натальей Корчак премий самой себе, сообщает в субботу агентство Национальное антикоррупционное бюро Украины закрыло уголовное дело о назначении бывшей главой Нацагентства по вопросам предотвращения коррупции Натальей Корчак премий самой себе, сообщает в субботу агентство "Украинские новости" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Корчак подозревали в том, в 2016 году она безосновательно выплачивала себе в качестве премий средства, которые находились в ее распоряжении. Дело было возбуждено по статье "присвоение, растрата имущества в особо крупных размерах".

Санкции по статье предусматривают лишение свободы на срок от семи до двенадцати лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет и с конфискацией имущества.