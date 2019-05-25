Зенитчики ЮВО одержали победу во всеармейском конкурсе "Чистое небо"

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 25 мая - РИА Новости. Зенитчики Южного военного округа стали победителями в общекомандном зачете на всеармейском конкурсе "Чистое небо", сообщил журналистам начальник пресс-службы ЮВО Вадим Астафьев.

"На базе учебного центра войсковой противовоздушной обороны сухопутных войск состоялось торжественное закрытие всеармейского конкурса "Чистое небо". По итогам конкурса, зенитчики Южного военного округа стали победителями в общекомандном зачете", - сказал он.

На полигоне "Ейский" в Краснодарском крае в течение недели соревновались военнослужащие отделений переносных зенитных ракетных комплексов "Игла" на бронетранспортерах БТР-80 и БТР-82А.

В ходе конкурса зенитчики выполняли боевые стрельбы из переносного зенитного ракетного комплекса по скоростной воздушной цели с места и в движении, на встречу, вдогон, а также по внезапно появляющемуся ударному вертолету. Мишени типа "вертолет" были установлены на дальности около 1,2 тысячи метров. Высота подъема мишеней 10-15 метров. Максимальное время на стрельбу определялось временем показа мишеней – около 50 секунд.

За время проведения соревнований военнослужащие израсходовали более 5 тысяч боеприпасов, в том числе около 100 зенитных управляемых ракет и свыше 30 скоростных имитаторов воздушных целей.

Также в ходе соревнований свое мастерство в преодолении различных препятствий, таких как "брод", "холм", "противотанковый ров с проходом", "косогор", "песчаный участок", "змейка", "габаритная восьмерка", "прямоугольный проход" и "S-образное препятствие" продемонстрировали водители бронетранспортеров. Протяженность маршрутов на специально подготовленной трассе на участке морского побережья полигона составила более 14 километров.

Всего в соревнованиях участвовало более 100 военнослужащих в составе семи команд от военных округов, Воздушно-десантных войск, береговых войск, Северного флота и Военной академии войсковой ПВО Вооруженных сил РФ имени Маршала Советского Союза А.М. Василевского.