Мир в Донбассе возможен при наличии политической воли, заявил Бойко

"Нужно сообщать, что наработаны такие-то предложения, такой-то сценарий, есть такая дорожная карта. Это может быть в разных формах - в форме референдума, в форме открытого диалога с людьми. Но обязательно должно быть согласие общества на тот или иной сценарий. Очень важно, чтобы люди понимали, что делает власть", - отметил политик.