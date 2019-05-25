В Сочи переход на "цифру" отметили шоу аэростатов в Олимпийском парке

МОСКВА, 25 мая – РИА Новости. В Сочинском Олимпийском парке прошел "Парад цифровых аэростатов", посвященный старту третьей волны перехода на цифровое эфирное вещание.

Поднявшиеся в небо над Медальной площадью двадцать воздушных шаров с логотипами федеральных каналов устроили световую "перекличку", а продолжил программу мероприятия концерты группы Burito и певицы Елки.

Третья волна отключения аналогового телесигнала стартует 3 июня. Еще почти 60 миллионов зрителей из 36 регионов России окончательно перейдут на "цифру" и смогут бесплатно смотреть 20 обязательных общедоступных канала и три радиостанции.

На сегодняшний день цифровое телевидение смотрят уже в 28 регионах, где живет около 50 миллионов человек.

Замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Алексей Волин отметил, что "третья волна" полностью готова к переходу на цифровое вещание.

"Во всех регионах уже организованы мощные волонтерские движения, везде работают "горячие линии", все население прекрасно проинформировано о том, что будет происходить. Министерство постоянно находится в тесном контакте с местными органами власти, мы общими усилиями решаем главную задачу: любой человек, у которого возникает проблема, должен иметь возможность эту проблему решить", – отметил Волин во время праздника. Алексей Волин

По словам руководителя краевого департамента информполитики Владимира Пригоды, Краснодарский край оказался одним из самых сложных регионов в третьей волне программы с технической точки зрения.

"Почти шесть миллионов жителей, почти 300 населенных пунктов в горах, на приморских территориях. Там, где нет устойчивого приема "цифры", люди с помощью местных властей и волонтеров ставят спутниковые комплекты оборудования, чтобы все 20 каналов были доступны бесплатно в каждом доме", — добавил чиновник.