Акция #ДоброВСело пройдет в России во второй раз

Проект "#ДоброВСело" пройдет в России во второй раз

© Пресс-служба ВОД "Волонтеры-медики" Проект "#ДоброВСело" пройдет в России во второй раз

МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. С 25 мая по 1 июня участники добровольческого проекта #ДоброВСело посетят фельдшерско-акушерские пункты (ФАП) по всей стране, сообщает пресс-служба движения "Волонтеры-медики".

Акция, инициированная в Год добровольца, проходит во второй раз и направлена на оказание волонтерской помощи в ФАПах. Всего бригады медиков и волонтеров планируют побывать в 1300 фельдшерских пунктах России, что на треть больше, чем год назад.

Жители самых отдаленных районов страны получат возможность проконсультироваться у врачей из областных центров, пройти обследование на современном мобильном оборудовании, а здания и территории ФАПов будут отремонтированы и благоустроены. Также добровольцы планируют проинформировать население о необходимости диспансеризации, обучить навыкам оказания первой помощи и провести профилактику инфекционных заболеваний.

Организатором проекта выступает всероссийское движение "Волонтеры-медики" при поддержке Минздрава России, Росмолодежи, Ассоциации волонтерских центров, Российского союза молодежи и Российского союза сельской молодежи.