Сборная Татарстана победила в медальном зачете WorldSkills Russia

КАЗАНЬ, 24 мая - РИА Новости. Сборная республики Татарстан победила в медальном зачете финала седьмого национального чемпионата WorldSkills Russia 2019, в тройку лидеров также вошли команды Москвы и Подмосковья, сообщили журналистам в пресс-службе союза "Молодые профессионалы" (WorldSkills Russia).

"Сборная республики Татарстан заняла первое место в медальном зачете финала VII Национального чемпионата "Молодые профессионалы" (WorldSkills Russia) 2019. 447,5 баллов получила команда-победитель за 55 золотых, 47 серебряных и 39 бронзовых медалей. Второе место заняла Москва: сборная столицы заработала 438 баллов: 91 золотую, 22 серебряные и 22 бронзовые медали. Третье место получила команда Московской области: 147 баллов за 13 золотых, 17 серебряных и 22 бронзовых медалиста", - сообщили в WorldSkills Russia.

Отмечается, что в первую десятку рейтинга регионов чемпионатного цикла текущего финала также попали Санкт-Петербург, Свердловская, Новосибирская и Челябинская области, Башкирия, а также Красноярский и Краснодарский края.

"Самый динамичный рост показала сборная Приморского края, которая за год поднялась с 76-го до 15-го места в зачете финала Национального чемпионата "Молодые профессионалы" (WorldSkills Russia). На 33 позиции поднялась вверх и Сахалинская область – хозяйка предыдущего нацфинала. 13-е место заняла Кемеровская область, которая примет национальный чемпионат в 2020 году. На 13 мест вверх поднялась Новгородская область. Рост в 7 позиций показала Тульская область, и на 3 позиции поднялась Курганская область", - отметили в WorldSkills.

Сообщается, что победители и призеры финала национального чемпионата будут рекомендованы в расширенный состав национальной сборной WorldSkills Russia и получат шанс защитить честь российского флага на чемпионате мира в Шанхае в 2021 году и на чемпионате Европы EuroSkills в Санкт-Петербурге в 2022 году, а представители текущего состава национальной сборной представят Россию на чемпионате мира в Казани.

Национальный чемпионат, который прошел в Казани с 21 по 23 мая, станет тестовым мероприятием в преддверии мирового чемпионата по профессиональному мастерству WorldSkills Kazan 2019 с 22 по 27 августа.