В Хакасии нашли тело одного из пропавших в ноябре туристов

КРАСНОЯРСК, 25 мая — РИА Новости. Сотрудники МЧС обнаружили в тайге тело одного из четырех туристов, пропавших в горах Хакасии в минувшем ноябре, сообщает СУСК региона.

Четверо туристов на снегоходах пропали осенью 2018 года в поселке Приисковый - трое из них жители Красноярского края, еще одна женщина — из Саяногорска (Хакасия). Утром 24 ноября они выехали на трех снегоходах в район урочища Панфиловское и Левая Сарала Орджоникидзевского района и так и не вернулись.

Через несколько дней спасатели нашли три снегохода и убежище, в котором укрывались туристы. Самих людей там не было. По факту их безвестного исчезновения возбуждено уголовное дело по статье "Убийство двух и более лиц". Из-за погоды поиски были остановлены до весны.

"В результате поисковых мероприятий 24 мая 2019 года в верховье ручья Известковый у подножья горы Арарат на границе лесной зоны сотрудниками МЧС обнаружено тело одного из пропавших туристов. С целью установления причины смерти мужчины назначена судебно-медицинская экспертиза. В последующем будет проведено опознание и генетическая экспертиза идентификации тела", - говорится в сообщении.