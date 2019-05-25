В Иране полагают, что опытные военачальники в США не дадут развязать войну

МОСКВА/ТЕГЕРАН, 25 мая - РИА Новости. Помощник командующего иранской армией Хасан Сейфи заявил, что рассудительные американцы и "опытные военачальники" в США вряд ли позволят "радикальным элементам" в Вашингтоне начать войну, сообщает иранское агентство Помощник командующего иранской армией Хасан Сейфи заявил, что рассудительные американцы и "опытные военачальники" в США вряд ли позволят "радикальным элементам" в Вашингтоне начать войну, сообщает иранское агентство Mehr

"Мы убеждены, что рассудительные американцы и их опытные военачальники не позволят радикальным элементам попасть в ситуацию, из которой будет сложно выбраться, поэтому они не вступят в войну", - сказал он агентству. По его словам, вооруженные силы Ирана полностью готовы к защите своей страны.

За последний месяц ситуация в отношениях между США и Ираном значительно обострилась. Американские власти ввели жесткие санкции против ключевых областей экономики Ирана и продолжают усиливать санкционное давление. Заявленной целью Вашингтона является "изменение поведения" Исламской Республики Иран. США также объявили Корпус стражей исламской революции (КСИР) террористической организацией. В ответ на это Иран признал Центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM) террористической организацией, а сами Соединенные Штаты "государством – спонсором терроризма".

После этого советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон сообщил, что США направляют к берегам Ирана авианосец "Авраам Линкольн" и бомбардировщики. По его словам, таким образом Вашингтон посылает "ясный и безошибочный сигнал иранскому режиму о том, что любое нападение на интересы Соединенных Штатов или наших союзников будет встречено с безжалостной силой".