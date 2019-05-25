Во Владивостоке прошла акция по массовому запуску "цифровых" змеев

ВЛАДИВОСТОК, 25 мая - РИА Новости. Акция по массовому запуску "цифровых" змеев, посвящённая третьей волне перехода регионов России на цифровое вещание, прошла во Владивостоке, передаёт корреспондент РИА Новости с места событий.
Утром на Спортивной набережной города собрались более 200 человек, которые приняли участие в зарядке. Также в их рядах был глава Приморья Олег Кожемяко. После этого состоялось награждение юных спортсменов региона, отличившихся на соревнованиях.
Около 10.00 местного времени (03.00 мск) участники акции запустили 22 воздушных змея с логотипами 20 каналов, РТРС, а также Приморского края. Змеи, брендированные "цифровой бабочкой", стали олицетворением скорого перехода с аналогового на цифровое вещание.
"Цифрой" будет покрыто все Приморье. Где нет связи, там установлены спутниковые антенны. И во всех районах будут организованы штабы. С 1 числа будут организованы волонтерские бригады. Самая горячая пора наступит в первые дни, будем реагировать на обращения. Приморье готово к переходу на "цифру", - сказал глава Кожемяко журналистам после запуска змеев.
Он поблагодарил всех волонтеров, которые помогают переходить в Приморье на цифровое вещание.
Россия в 2019 году переходит от аналогового к цифровому телевещанию. Переход начался 3 декабря, на сегодня 28 регионов уже перешли на "цифру". Планировалось, что процесс перехода завершится третьим этапом 3 июня, когда на "цифру" переведут оставшиеся 57 регионов. Позже правительство РФ решило продлить этот срок и 21 регион перевести на "цифру" 14 октября, организовав четвертую волну отключения "аналога". Приморье попало в третью волну. С запуском сети цифрового вещания граждане РФ должны бесплатно получить набор из 20 телеканалов высокого качества, сопоставимый с тем, что раньше предлагался только в платных пакетах.