Во Владивостоке прошла акция по массовому запуску "цифровых" змеев

ВЛАДИВОСТОК, 25 мая - РИА Новости. Акция по массовому запуску "цифровых" змеев, посвящённая третьей волне перехода регионов России на цифровое вещание, прошла во Владивостоке, передаёт корреспондент РИА Новости с места событий.

Утром на Спортивной набережной города собрались более 200 человек, которые приняли участие в зарядке. Также в их рядах был глава Приморья Олег Кожемяко. После этого состоялось награждение юных спортсменов региона, отличившихся на соревнованиях.

Около 10.00 местного времени (03.00 мск) участники акции запустили 22 воздушных змея с логотипами 20 каналов, РТРС, а также Приморского края. Змеи, брендированные "цифровой бабочкой", стали олицетворением скорого перехода с аналогового на цифровое вещание.

"Цифрой" будет покрыто все Приморье. Где нет связи, там установлены спутниковые антенны. И во всех районах будут организованы штабы. С 1 числа будут организованы волонтерские бригады. Самая горячая пора наступит в первые дни, будем реагировать на обращения. Приморье готово к переходу на "цифру", - сказал глава Кожемяко журналистам после запуска змеев.

Он поблагодарил всех волонтеров, которые помогают переходить в Приморье на цифровое вещание.