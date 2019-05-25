Оппонент президента Индонезии пытается оспорить результаты выборов

МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Бывший командующий сил спецназначения ВС Индонезии и оппонент выигравшего на выборах президента Прабово Субианто подал ходатайство в конституционный суд Индонезии, чтобы оспорить победу переизбранного Джоко Видодо, пишет газета Бывший командующий сил спецназначения ВС Индонезии и оппонент выигравшего на выборах президента Прабово Субианто подал ходатайство в конституционный суд Индонезии, чтобы оспорить победу переизбранного Джоко Видодо, пишет газета Straits Times

По данным газеты, Субианто подал ходатайство вместе с кандидатом в вице-президенты и бывшим заместителем губернатора Джакарты Сандиагой Уно.

"Этот путь, который мы выбрали, требовал индонезийский народ из-за его разочарования и обеспокоенности тем, как были проведены выборы", - заявил Уно перед подачей ходатайства.

Как сообщает газета, представитель суда Фаджар Лаксоно (Fajar Laksono) заявил, что судьи рассмотрят иск 14 июня и вынесут решение к 28 июня.

Беспорядки начались в столице Индонезии во вторник, сразу после объявления окончательных результатов всеобщих выборов. Сторонники проигравшего президентский сегмент выборов отставного генерала Прабово Субианто вышли на демонстрации, чтобы заявить о несогласии с опубликованными результатами. Они настаивали, что в день выборов и во время подсчета голосов были допущены многочисленные нарушения в пользу действующего президента Джоко Видодо, который избирался на второй срок. Избирком объявил, что Виодо набрал 55,5% голосов, а Субианто – 45,5%.