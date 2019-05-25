Мы все умрём. Глобальная депрессия

По прогнозам ВОЗ, к 2020 году депрессия выйдет на первое место в мире среди всех диагнозов, обогнав инфекционные и сердечно-сосудистые болезни. С тоской, чувством безысходности, постоянной слабостью и ощущением собственной никчемности справляются далеко не все – ежегодно 480 тысяч человек из-за депрессии совершают суицид.
Людям, страдающим депрессией, живется нелегко — не только из-за собственных гнетущих мыслей, но и из-за отношения общества к проблеме. Миф о том, что депрессия - вовсе не болезнь, а недостаток мотивации и лень, жив до сих пор. Из-за этого государства лишь недавно обратили внимание на охрану психического здоровья граждан.
Триггерами к началу депрессии могут стать и бедность, и большие деньги, и безработица, и чрезмерные интеллектуальные и физические нагрузки. Даже спокойное размеренное существование не всегда гарантирует счастливую жизнь.
К чему может привести рост уровня психических расстройств в мировом масштабе? Можем ли мы что-то предпринять, чтобы не скатиться в глобальную депрессию? На эти и другие вопросы ответили эксперты в новом эпизоде подкаста "Мы все умрём. Но это не точно".
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Эпизод подготовила Людмила Клейменова
Эпизод монтировал Андрей Темнов
Эксперты подкаста: Никита Власов, Ольга Карпенко
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