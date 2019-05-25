Sputnik Азербайджан исполнилось четыре года

БАКУ, 25 мая – РИА Новости. В субботу исполнилось 4 года порталу Sputnik Азербайджан, ставшему одним из самых успешных проектов медиагруппы "Россия сегодня" на постсоветском пространстве. С ежемесячной аудиторией около полутора миллионов человек он уверенно входит в Топ-3 онлайн-СМИ республики.

"За прошедшие четыре года мы стали узнаваемыми, что называется, нашли своего читателя. Для нас очень важно, что подавляющее большинство посетителей – 70% – приходят на наш сайт именно из Азербайджана. Почивать на лаврах не собираемся, уверены, что будем наращивать аудиторию буквально с каждой неделей", – отметил руководитель Sputnik Азербайджан Азиз Алиев.

Бакинская редакция, где работают 50 журналистов, производит самый разнообразный контент – новостные заметки, лонгриды, инфографику, фото- и видеорепортажи. В прошлом году Sputnik Азербайджан первым из ресурсов международного агентства и радио Sputnik запустил на своем сайте раздел Style ("Стиль"). В нем читатели знакомятся с новостями и обзорными статьями по темам "Мода", "Красота", "Образ жизни" и "Герои", а также получают рекомендации и ответы на вопросы об актуальных тенденциях в мире дизайна, косметологии, фитнеса, медицины, кулинарии и т.д. Раздел Style обновляется на сайте в ежедневном режиме. Все его тексты дополняются работающими хештегами, например #мода, #здоровье, #красота, #туфли, #детокс или #мотоциклы.

В декабре 2017 года в Баку прошел пилотный мастер-класс программы SputnikPro. Этот проект международного информационного агентства и радио Sputnik для журналистов, студентов профильных вузов, сотрудников пресс-служб направлен на обмен опытом с зарубежными коллегами, развитие медиакоммуникаций и профессиональных связей. За время существования программы Sputnik Азербайджан с успехом провел уже семь ее модулей.