26 мая: пятое воскресенье после Пасхи - о самарянке

Воскресенье "о самаряныне"

В этот день церковь вспоминает беседу Иисуса Христа с самарянкой, грешницей, ищущей спасения и готовой услышать Спасителя.

Согласно Евангелию от Иоанна, эта встреча произошла, когда Христос с учениками шли из южной части Израиля, Иудеи, в северную – Галилею, и остановились в области, которая называлась Самарией, в городе Сихем. Ученики отправились на поиски еды, а Иисус присел у колодца и попросил у местной женщины воды.

Обстоятельства этого разговора необычны для тех времен: во-первых, иудейские законы не рекомендовали вообще беседовать с женщиной, а во-вторых, Спаситель обратился к самарянке, а этот народ книжники называли нечистым — считалось, что любой контакт с самарянами может осквернить иудея.

Но Иисуса это не остановило – Он попросил воды. А в ответ на выраженное женщиной удивление объяснил, что если бы она знала, Кто просит у нее пить, сама бы попросила Его утолить ее духовную жажду, и описал ей всю радость от прикосновения к "воде живой", пьющий которую "не будет жаждать вовек; но вода, которую Я дам ему, сделается в нем источником воды, текущей в жизнь вечную". И женщина поняла то, чего тогда еще толком не понимали даже Его ученики — что перед ней Мессия, — и, бросив на радостях свой водонос, побежала в город, рассказать всем эту благую весть.

Так беседа с самарянкой стала первой проповедью Нового Завета перед лицом неиудейского мира, и в ней была надежда и вера в то, что этот мир примет Христа.

А вернувшимся ученикам Иисус объяснил, что пошлет их собирать жатву на духовной ниве, которая была возделана и засеяна не ими, а ветхозаветными пророками и им самим.

Тем временем к ним подошли самаряне, многие из которых уверовали во Христа "по слову женщины". Но еще больше уверовали "по Его слову" — когда, по их приглашению, Он пробыл у них в городе два дня, и слушая его учение, они, по собственному признанию, убедились, "что Он истинно Спаситель мира, Христос".