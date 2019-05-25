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РИА Новости
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26 мая: пятое воскресенье после Пасхи - о самарянке

Вчера, 10:00
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Религиозные праздники 26 мая
Воскресенье "о самаряныне"
В этот день церковь вспоминает беседу Иисуса Христа с самарянкой, грешницей, ищущей спасения и готовой услышать Спасителя.
Согласно Евангелию от Иоанна, эта встреча произошла, когда Христос с учениками шли из южной части Израиля, Иудеи, в северную – Галилею, и остановились в области, которая называлась Самарией, в городе Сихем. Ученики отправились на поиски еды, а Иисус присел у колодца и попросил у местной женщины воды.
Обстоятельства этого разговора необычны для тех времен: во-первых, иудейские законы не рекомендовали вообще беседовать с женщиной, а во-вторых, Спаситель обратился к самарянке, а этот народ книжники называли нечистым — считалось, что любой контакт с самарянами может осквернить иудея.
Но Иисуса это не остановило – Он попросил воды. А в ответ на выраженное женщиной удивление объяснил, что если бы она знала, Кто просит у нее пить, сама бы попросила Его утолить ее духовную жажду, и описал ей всю радость от прикосновения к "воде живой", пьющий которую "не будет жаждать вовек; но вода, которую Я дам ему, сделается в нем источником воды, текущей в жизнь вечную". И женщина поняла то, чего тогда еще толком не понимали даже Его ученики — что перед ней Мессия, — и, бросив на радостях свой водонос, побежала в город, рассказать всем эту благую весть.
Так беседа с самарянкой стала первой проповедью Нового Завета перед лицом неиудейского мира, и в ней была надежда и вера в то, что этот мир примет Христа.
А вернувшимся ученикам Иисус объяснил, что пошлет их собирать жатву на духовной ниве, которая была возделана и засеяна не ими, а ветхозаветными пророками и им самим.
Тем временем к ним подошли самаряне, многие из которых уверовали во Христа "по слову женщины". Но еще больше уверовали "по Его слову" — когда, по их приглашению, Он пробыл у них в городе два дня, и слушая его учение, они, по собственному признанию, убедились, "что Он истинно Спаситель мира, Христос".
"Подумаем и мы над нашим местом в деле спасения, — писал в проповеди на этот день митрополит Сурожский Антоний (Блум). — Как часто я слышу людей, говорящих: почему нас мало? Почему это дивное провозглашение православия не зажигает, не просвещает всех вокруг? – потому что мы тусклы! Потому что наше слово слабо, потому что мы боимся провозглашать всем голосом – и не голосом только, а всей жизнью – наше, или, вернее, Божие благовестие… Задумаемся же над самарянкой… Мы посланы в мир, мы – апостолы Христовы, мы – свидетели Его, и по нам будут судить Христа… Подумаем над нашей ответственностью, и с радостью поделимся тем богатством, тем счастьем, той верой и надеждой, тем ликованием, которые дает нам Христос".
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