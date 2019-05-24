Под Пензой депутат облил односельчанина соляркой и поджег

ПЕНЗА, 24 мая - РИА Новости. Депутат сельсовета в Белинском районе Пензенской области арестован по обвинению в попытке заживо сжечь односельчанина, сообщило в пятницу областное управление Следственного комитета.
По данным следствия, 17 апреля ела Чернышово Белинского района 55-летний депутат встретил 54-летнего односельчанина, с которым у него долгое время были конфликты.
"Воспользовавшись тем, что потерпевший находился в состоянии алкогольного опьянения, злоумышленник облил его ноги соляркой и поджег потерпевшего. В результате противоправных действий обвиняемого мужчина получил термические ожоги, расценивающиеся как тяжкий вред здоровью. В настоящее время пострадавший находится в лечебном учреждении Пензы", - говорится в сообщении.
Фигурант дела обвиняется по статье УК "Покушение на убийство, совершенное с особой жестокостью". Он заключен под стражу на два месяца. Решение о возбуждении уголовного дела прокуратура признала законным.