Под Пензой депутат облил односельчанина соляркой и поджег

"Воспользовавшись тем, что потерпевший находился в состоянии алкогольного опьянения, злоумышленник облил его ноги соляркой и поджег потерпевшего. В результате противоправных действий обвиняемого мужчина получил термические ожоги, расценивающиеся как тяжкий вред здоровью. В настоящее время пострадавший находится в лечебном учреждении Пензы", - говорится в сообщении.