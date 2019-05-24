Васильева: Россия прошла удивительный путь в WorldSkills International

КАЗАНЬ, 24 мая - РИА Новости. Россия за семь лет участия в международном движении WorldSkills International прошла удивительный путь, который никому не удавалось пройти, заявила министр просвещения России Ольга Васильева в пятницу.

С 20 по 24 мая в Казани прошёл финал VII национального чемпионата "Молодые профессионалы" (WorldSkills Russia). Он стал тестовым мероприятием в преддверии мирового чемпионата по профессиональному мастерству WorldSkills Kazan 2019, который состоится в августе.

"Наша страна имеет удивительную историю, и наше участие в движении WorldSkills – яркое тому подтверждение. Всего семь лет назад наша страна присоединяется к всемирному движению "Молодые профессионалы", заявляет о возможности участия нашей страны как главной площадки мирового первенства… и совсем скоро, в августе 2019 года, мы принимаем в Казани 45-й мировой чемпионат WorldSkills. Это, конечно, чудо, потому что то, что наша страна и движение прошли за семь лет, я уверена, не удавалось никому", - сказала Васильева на церемонии закрытия финала VII национального чемпионата "Молодые профессионалы" (WorldSkills Russia).

По мнению министра, самый главный результат всего произошедшего – почти 200 компетенций, в которых успешно соревнуются российские участники. Кроме того, в национальном чемпионате в Казани, по её словам, принимали участие молодые профессионалы от 16 до 22 лет, люди более старшего возраста (чемпионат "Навыки мудрых"), а также участники-юниоры, которые замечательно себя показали.

"Наш спортивный дух, наше обращение действительно серьезное к среднему профессиональному образованию за последние несколько лет дало очень реальный результат", - подчеркнула Васильева, от души пожелав российской команде на мировом чемпионате стать первой.

К пожеланиям министра присоединился и президент Татарстана Рустам Минниханов. Отметив, что в Казани собрались лучшие из лучших со всей страны, он пригласил участников национального чемпионата на чемпионат мира в августе. "Конечно, наша страна должна достойно выступить", - сказал он.

Мировой чемпионат WorldSkills 2019 пройдет в Казани 22-27 августа. Столица Татарстана была выбрана городом проведения чемпионата на генассамблее WorldSkills International в Сан-Паулу в августе 2015 года. За это право она соперничала с Парижем и бельгийским Шарлеруа. Ожидается, что участниками чемпионата в Казани станут порядка 1,6 тысячи молодых людей до 22 лет (в некоторых компетенциях – до 25 лет) примерно из 70 стран. Лучших определят в более чем 50 компетенциях. Ожидается порядка 250 тысяч посетителей.