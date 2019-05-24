Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-05-24T22:26Z
https://ria.ru/20190524/1554901804.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/153372/98/1533729858_0:0:2960:1666_1036x0_80_0_0_c4860dfed4c6107033b7f19475642dd8.jpg
РИА Новости
Республика Татарстан

Васильева: Россия прошла удивительный путь в WorldSkills International

24 мая, 22:26
55
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкМинистр просвещения РФ Ольга Васильева
Министр просвещения РФ Ольга Васильева
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Министр просвещения РФ Ольга Васильева . Архивное фото
КАЗАНЬ, 24 мая - РИА Новости. Россия за семь лет участия в международном движении WorldSkills International прошла удивительный путь, который никому не удавалось пройти, заявила министр просвещения России Ольга Васильева в пятницу.
С 20 по 24 мая в Казани прошёл финал VII национального чемпионата "Молодые профессионалы" (WorldSkills Russia). Он стал тестовым мероприятием в преддверии мирового чемпионата по профессиональному мастерству WorldSkills Kazan 2019, который состоится в августе.
"Наша страна имеет удивительную историю, и наше участие в движении WorldSkills – яркое тому подтверждение. Всего семь лет назад наша страна присоединяется к всемирному движению "Молодые профессионалы", заявляет о возможности участия нашей страны как главной площадки мирового первенства… и совсем скоро, в августе 2019 года, мы принимаем в Казани 45-й мировой чемпионат WorldSkills. Это, конечно, чудо, потому что то, что наша страна и движение прошли за семь лет, я уверена, не удавалось никому", - сказала Васильева на церемонии закрытия финала VII национального чемпионата "Молодые профессионалы" (WorldSkills Russia).
По мнению министра, самый главный результат всего произошедшего – почти 200 компетенций, в которых успешно соревнуются российские участники. Кроме того, в национальном чемпионате в Казани, по её словам, принимали участие молодые профессионалы от 16 до 22 лет, люди более старшего возраста (чемпионат "Навыки мудрых"), а также участники-юниоры, которые замечательно себя показали.
Генеральный директор Союза Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия) Роберт Уразов
16 мая, 10:42
Профессионализм не зависит от возраста, заявили в WorldSkills Россия
"Наш спортивный дух, наше обращение действительно серьезное к среднему профессиональному образованию за последние несколько лет дало очень реальный результат", - подчеркнула Васильева, от души пожелав российской команде на мировом чемпионате стать первой.
К пожеланиям министра присоединился и президент Татарстана Рустам Минниханов. Отметив, что в Казани собрались лучшие из лучших со всей страны, он пригласил участников национального чемпионата на чемпионат мира в августе. "Конечно, наша страна должна достойно выступить", - сказал он.
Мировой чемпионат WorldSkills 2019 пройдет в Казани 22-27 августа. Столица Татарстана была выбрана городом проведения чемпионата на генассамблее WorldSkills International в Сан-Паулу в августе 2015 года. За это право она соперничала с Парижем и бельгийским Шарлеруа. Ожидается, что участниками чемпионата в Казани станут порядка 1,6 тысячи молодых людей до 22 лет (в некоторых компетенциях – до 25 лет) примерно из 70 стран. Лучших определят в более чем 50 компетенциях. Ожидается порядка 250 тысяч посетителей.
WorldSkills International – международное движение, целью которого является популяризация рабочих профессий, повышение статуса и стандартов профессиональной подготовки и квалификации по всему миру. РФ вступила в международное движение WorldSkills в 2012 году. В России движение охватывает все 85 регионов и является одним из приоритетных проектов в сфере подготовки кадров.
Беспилотник
30 апреля, 09:01
Названы новые профессии на рынке труда в России
000011
Республика ТатарстанОльга ВасильеваТатарстанОбщество
Рекомендуем
Певица Алсу
Алсу прокомментировала победу дочери в шоу "Голос. Дети"
РИА
Новости
Советник президента Украины Андрей Богдан во время брифинга по результатам встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским
Глава администрации Зеленского пообещал России политику "кнута и пряника"
Петр Порошенко во время митинга в Киеве, Украина. 22 апреля 2019
На Украине возбудили новое уголовное дело против Порошенко
Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова
Захарова оценила призыв Супрун исключить Россию из Совбеза ООН
Лента
новостей
Золотые слитки
Daily Express назвала закупки золота Россией "плохим знаком" для мира
Участники протестной акции против строительства храма Святой Екатерины у театра драмы в Екатеринбурге
Опрос показал отношение екатеринбуржцев к строительству храма в сквере
Заседание Верховной рады Украины. 22 мая 2019
В команде Зеленского оценили отказ Рады рассмотреть законопроект президента
Заседание Верховной рады Украины. 22 мая 2019
Рада отказалась рассматривать законопроект Зеленского о выборах
Президент Украины Владимир Зеленский в рабочем кабинете
Зеленский пожаловался на президентское кресло
Авиабаза Хмеймим в Сирии
В Сирии террористы атаковали российскую авиабазу Хмеймим
Депутат Госдумы России от Крыма Наталья Поклонская. Архивное фото
Поклонская прокомментировала заявление Зеленского о Крыме
Саммит НАТО в Брюсселе
Чешский журналист рассказал, почему Запад не любит Россию
Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с руководством Верховной рады и лидерами парламентских фракций и групп. 21 мая 2019
Зеленский вынесет на референдум вопрос о переговорах с Россией
Депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко, во время заседания в Шевченковском районном суде города Киев. 22 июня 2018
Савченко рассказала, как увидела страх в глазах украинских депутатов
Джон Дэвисон Рокфеллер
Назван самый богатый человек в истории
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:03Жители одного из районов Алеппо получили гумпомощь от российских военных
06:00В Якутии директора школы госпитализировали с ножевым ранением
05:46Абэ и Трамп провели пятую по счету совместную игру в гольф
04:30Мадуро поблагодарил Норвегию за содействие продвижению диалога с оппозицией
04:21Зеленский назвал авиаконструктора Сикорского "знаменитым украинцем"
04:12У берегов Японии столкнулись два грузовых судна
03:53Пригожин рассказал о конфликте с Киркоровым из-за Валерии
03:47В Иркутске ликвидировали пожар в торговом центре
03:38 В Иркутске загорелся торговый центр
03:30Эксперты рассказали о рисках затягивания ситуации с нефтепроводом "Дружба"
03:24Переплывший Атлантику в бочке француз раскрыл секрет отличной формы
03:21Роскосмос планирует повысить грузоподъемности "Ангары"
03:18Учитель планирует, что на Первом канале покажут сериал на основе "Матильды"
03:10Трамп заявил, что его не беспокоят последние пуски в КНДР
03:05Посол Украины пригрозил России "гамбургскими" санкциями из-за моряков
03:04Садальский прокомментировал итоги спецвыпуска шоу "Голос. Дети"
03:03Глава общества пасечников опроверг сообщения о массовой гибели пчел
02:45Японский журналист пожаловался на "дискомфорт" из-за Дня Победы в России
02:18Клишас: решение трибунала ООН по инциденту в Керченском проливе нелегитимно
01:58Среди плененных в ДНР бойцов ВСУ оказался 54-летний солдат
Лента новостейМолния