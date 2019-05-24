Боевики за сутки обстреляли две сирийские провинции и город Хама

Солдаты на танке на севере от сирийского города Хама. Архивное фото

Солдаты на танке на севере от сирийского города Хама

МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Населенные пункты двух сирийских провинций, а также город Хама подверглись обстрелам боевиков за минувшие сутки, сообщил на брифинге в четверг руководитель российского центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии генерал-майор Виктор Купчишин.

По его словам, продолжаются нарушения со стороны незаконных вооруженных формирований, действующих в Идлибской зоне деэскалации.

"В течение суток боевики совершили обстрелы населенных пунктов Нахшебба (дважды), Мукатталь (дважды), Сафсафа (дважды), Руейст-Искандер, Дарх-Абу-Асад, Санджека, Джубб-Эль-Мгара, Телль-Эт-Тут, Кермель провинции Латакия, Эль-Хуаш, Дар-Хардата провинции Хама, а также города Хама", - сказал он.