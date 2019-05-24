Минкомсвязи надеется, что дачники помогут друг другу в переходе на "цифру"

СОЧИ, 24 мая - РИА Новости. Акция "Позвони родителям" при переходе на цифровое телевидение может быть продолжена среди дачников, сообщил журналистам заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Алексей Волин.

По его словам, несмотря на то, что в стране работают тысячи волонтеров, подавляющее большинство людей переходят на "цифру" благодаря помощи друзей, родных.

"Сегодня уже в ряде регионов России стартовали акции, которые называются "Позвони родителям и узнай, перешли ли они на цифру". Когда внуки, дети лишний раз посещают своих пожилых родственников и проверяют, готовы ли они к переходу на "цифру", установили ли они телевизор, перепрограммировали его под цифровую необходимость", - сказал Волин.

"Я также думаю, что эту акцию следует продолжить, потому что начинается летний дачный сезон. Миллионы людей поедут на дачи. Дачные поселки традиционно жили большой соседской общиной. Люди помогали друг другу в решении тех или иных бытовых вопросов. Точно также мы надеемся, что дачники будут помогать друг другу с переходом на цифровое телевидение", - отметил он.