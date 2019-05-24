Волин: каждый житель России получит помощь для перехода на цифровое ТВ

СОЧИ, 24 мая - РИА Новости. Каждый житель России получит помощь и поддержку для перехода на цифровое телевидение, заявил журналистам заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Алексей Волин.
В пятницу в Сочи проходит фестиваль аэростатов, посвященный переходу на цифровое эфирное телевещание. Жители Краснодарского края и еще 35 регионов России уже 3 июня окончательно откажутся от аналогового сигнала и будут бесплатно принимать в цифровом эфире 20 обязательных общедоступных телеканалов и три радиоканала.
"Пятьдесят миллионов наших сограждан уже смотрят "цифру", 60 миллионов с 3 июня перейдут на "цифру" еще в 36 регионах. Наша задача до последнего дня - сделать так, чтобы мы не забыли ни об одном человеке, где бы он ни жил", - заявил Волин.
Он добавил, что министерство постоянно находится в тесном контакте с местными органами власти, как с районными администрациями, так с областными и республиканскими, и общими усилиями пытается решить главную задачу: "любой человек, у которого возникают проблемы, должен иметь возможность эту проблему решить".
"Ему должна быть оказана помощь, и никто при переходе на "цифру" не должен быть брошен", - сказал Волин.
В 2019 году Россия осуществляет поэтапный переход от аналогового к цифровому эфирному телевещанию. Первой на новый формат перешла Тверская область, 11 февраля к ней присоединились еще семь регионов страны. В рамках второй волны 15 апреля отключение аналогового телевидения произошло в 20 субъектах России, включая Москву и Московскую область. Третьего июня на "цифру" перейдут 36 регионов, а финальная волна отключения "аналога" в оставшемся 21 регионе пройдет 14 октября.