Волин: каждый житель России получит помощь для перехода на цифровое ТВ

Заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Алексей Волин в ММПЦ МИА "Россия сегодня" в Москве во время брифинга. Архивное фото

Заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Алексей Волин в ММПЦ МИА "Россия сегодня" в Москве во время брифинга

СОЧИ, 24 мая - РИА Новости. Каждый житель России получит помощь и поддержку для перехода на цифровое телевидение, заявил журналистам заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Алексей Волин.

В пятницу в Сочи проходит фестиваль аэростатов, посвященный переходу на цифровое эфирное телевещание. Жители Краснодарского края и еще 35 регионов России уже 3 июня окончательно откажутся от аналогового сигнала и будут бесплатно принимать в цифровом эфире 20 обязательных общедоступных телеканалов и три радиоканала.

"Пятьдесят миллионов наших сограждан уже смотрят "цифру", 60 миллионов с 3 июня перейдут на "цифру" еще в 36 регионах. Наша задача до последнего дня - сделать так, чтобы мы не забыли ни об одном человеке, где бы он ни жил", - заявил Волин.

Он добавил, что министерство постоянно находится в тесном контакте с местными органами власти, как с районными администрациями, так с областными и республиканскими, и общими усилиями пытается решить главную задачу: "любой человек, у которого возникают проблемы, должен иметь возможность эту проблему решить".

"Ему должна быть оказана помощь, и никто при переходе на "цифру" не должен быть брошен", - сказал Волин.