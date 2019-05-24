Волин напомнил, как не стать жертвой мошенников при переходе на "цифру"

Заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Алексей Волин в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" в Москве во время брифинга

СОЧИ, 24 мая - РИА Новости. Россияне должны помнить о минимальной цене приставки и вызове волонтеров на дом, чтобы не стать жертвами мошенников при переходе на цифровое телевидение, сообщил журналистам заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Алексей Волин.

Несмотря на большую информационную кампанию, посвященную переходу на цифровое телевидение, некоторые граждане становятся жертвами мошенников. Пожилым людям продают оборудование в несколько раз дороже его магазинной цены, обманщики под видом волонтеров и техников проникают в дома людей. Замминистра уточнил, о чем должны помнить жители, чтобы не стать жертвой злоумышленников.

"Люди должны помнить несколько вещей. Мы специально сделали ситуацию, при которой во всех крупных магазинных сетях и в отделениях "Почты России" за пределами больших городов в сельской местности в обязательном порядке присутствуют цифровые телевизионные приставки по цене не дороже 990 рублей. Это гарантированная минимальная цена. Поэтому, если в почтовые ящики бросаются подметные письма, в которых говорится: "запишитесь на приставки", и они стоят четыре или пять тысяч рублей, - это мошенники", - заявил Волин.

Он добавил, что часто такие письма снабжены ссылками на постановления правительства, "орлами, гербами, флагами и знамёнами" и другой государственной символикой, которую любят использовать жулики.

"Также надо помнить вторую вещь: волонтёр приходит тогда, когда его вызывали, и у волонтера должно быть или удостоверение волонтёра или волонтерская книжка. А если приходят непонятные граждане с предложением своих услуг, когда вы их не просили, это, скорее всего, подозрительные элементы, которым двери открывать не надо", - подчеркнул Волин.