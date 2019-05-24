Волин напомнил, как не стать жертвой мошенников при переходе на "цифру"

СОЧИ, 24 мая - РИА Новости. Россияне должны помнить о минимальной цене приставки и вызове волонтеров на дом, чтобы не стать жертвами мошенников при переходе на цифровое телевидение, сообщил журналистам заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Алексей Волин.
Несмотря на большую информационную кампанию, посвященную переходу на цифровое телевидение, некоторые граждане становятся жертвами мошенников. Пожилым людям продают оборудование в несколько раз дороже его магазинной цены, обманщики под видом волонтеров и техников проникают в дома людей. Замминистра уточнил, о чем должны помнить жители, чтобы не стать жертвой злоумышленников.
"Люди должны помнить несколько вещей. Мы специально сделали ситуацию, при которой во всех крупных магазинных сетях и в отделениях "Почты России" за пределами больших городов в сельской местности в обязательном порядке присутствуют цифровые телевизионные приставки по цене не дороже 990 рублей. Это гарантированная минимальная цена. Поэтому, если в почтовые ящики бросаются подметные письма, в которых говорится: "запишитесь на приставки", и они стоят четыре или пять тысяч рублей, - это мошенники", - заявил Волин.
Он добавил, что часто такие письма снабжены ссылками на постановления правительства, "орлами, гербами, флагами и знамёнами" и другой государственной символикой, которую любят использовать жулики.
"Также надо помнить вторую вещь: волонтёр приходит тогда, когда его вызывали, и у волонтера должно быть или удостоверение волонтёра или волонтерская книжка. А если приходят непонятные граждане с предложением своих услуг, когда вы их не просили, это, скорее всего, подозрительные элементы, которым двери открывать не надо", - подчеркнул Волин.
В 2019 году Россия осуществляет поэтапный переход от аналогового к цифровому эфирному телевещанию. Первой на новый формат перешла Тверская область, 11 февраля к ней присоединились еще семь регионов страны. В рамках второй волны 15 апреля отключение аналогового телевидения произошло в 20 субъектах России, включая Москву и Московскую область. 3 июня на "цифру" перейдут 36 регионов, а финальная четвертая волна отключения "аналога" в оставшихся 21 регионе пройдет 14 октября.