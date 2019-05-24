Матвиенко и Кумпилов обсудили реализацию нацпроектов в Адыгее

КРАСНОДАР, 24 мая - РИА Новости. Глава Адыгеи Мурат Кумпилов и спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко обсудили результаты социально-экономического развития региона и вопросы реализации в нем национальных проектов, сообщает пресс-служба республиканского правительства.
"Глава Адыгеи проинформировал спикера Совета Федерации об основных результатах социально-экономического развития республики, ряда значимых проектов, которые успешно выполняются благодаря поддержке федерального центра... Отдельное внимание было уделено вопросам реализации национальных проектов", - говорится в сообщении.
По данным пресс-службы правительства Адыгеи, Матвиенко отметила, что республика и в дальнейшем может рассчитывать на поддержку СФ в реализации социально значимых задач.