Прокуратура начала расследование после взрыва в Лионе

ПАРИЖ, 24 мая – РИА Новости. Прокуратура Лиона после взрыва, в результате которого пострадали несколько человек, открыла расследование в связи с "попыткой преднамеренного убийства", сообщает телеканал BFMTV.
Взрыв произошел в пятницу вечером в центре города, около булочной на пересечении улицы Виктора Гюго и улицы Сала - около площади Белькур, одной из достопримечательностей города.
В результате взрыва пострадали как минимум 10 человек, в числе которых ребенок. Пострадавшие не получили тяжелых ранений, отмечает телеканал.
Как показали камеры видеонаблюдения, неизвестный подъехал на велосипеде к булочной и отставил сверток, который впоследствии взорвался. В настоящий момент мужчину разыскивает полиция. Телеканал BFMTV отмечает, что разыскиваемому мужчине от 30 до 35 лет. Он был одет в черный свитер, светлые шорты-бермуды, носил темные очки.
24 мая, 19:50Макрон поддержал пострадавших при взрыве в Лионе