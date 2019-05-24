Прокуратура начала расследование после взрыва в Лионе

ПАРИЖ, 24 мая – РИА Новости. Прокуратура Лиона после взрыва, в результате которого пострадали несколько человек, открыла расследование в связи с "попыткой преднамеренного убийства", сообщает телеканал Прокуратура Лиона после взрыва, в результате которого пострадали несколько человек, открыла расследование в связи с "попыткой преднамеренного убийства", сообщает телеканал BFMTV

Взрыв произошел в пятницу вечером в центре города, около булочной на пересечении улицы Виктора Гюго и улицы Сала - около площади Белькур, одной из достопримечательностей города.

В результате взрыва пострадали как минимум 10 человек, в числе которых ребенок. Пострадавшие не получили тяжелых ранений, отмечает телеканал.